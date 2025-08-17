У кризових, непевних часах треба досягати цілей, а планування не допомагає, - психотерапевт Кечур
Чим ближче до лінії фронту, тим горизонт планування коротший, тому перш за все - треба розуміти наші цілі та ніколи не втрачати їх з поля зору
Про це в етері Еспресо розповів український психіатр, психотерапевт, психоаналітик, громадський діяч Роман Кечур в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.
"Якщо ти живеш під обстрілами, то довгострокове планування шкідливе. Тому що, якщо ти вибудував лінію, якої дотримуєшся, а повітряна тривога тобі каже, що треба ховатися до підвалу, але ти ж маєш довгостроковий план. Відповідно, якщо ти не реагуєш на зміну ситуації, то загинеш під уламками. І чим ближче до лінії фронту, тим більш це працює. Чим далі, тим горизонт планування трошки довший", - зауважив психотерапевт.
За його словами, і сьогодні перед нами нове завдання – у кризових, непевних часах нам потрібно досягати цілей, адже в цей момент планування не допомагає. Ми не можемо планувати, тому що Трамп вчора заявив одне, а завтра хтось в Європі або китайці заявили інше, щось змінилося, почалася ще десь війна, і наступного дня вже зовсім інша історія на карті.
"Неможливо скласти план. Як потрібно діяти? Треба розуміти наші цілі. Перш за все – ніколи не втратити нашої цілі з поля зору. Якщо неможливий план, то треба зрозуміти, які у нас ресурси, алгоритми, етичні обмеження. А для того - треба розуміти, хто ми є. Якщо ми добре ідентифікуємо себе – хто ми є, наші цілі, наші ресурси - тоді можемо добре триматися лінії, коли є розуміння цілі. А стратегія вже дасться", - резюмував Кечур.
- Раніше психотерапевт Роман Кечур, розказуючи про психологічні пастки тривалих конфліктів, зазначив, - чим інтенсивніші у нас почуття, тим гірше ми думаємо.
