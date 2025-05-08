У квітні українці придбали майже 6 тис. електрокарів: які моделі були найпопулярніші
У квітні 2025 року український автопарк поповнили 5792 автотранспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення. Це на 37% більше, ніж у квітні минулого року
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що основну кількість реалізованих електромобілів у минулому місяці становили легкові авто – 5623 од., з яких 922 од. були новими (+30%), а 4701 авто – уживаними (+37%).
Серед 169 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто (у квітні 2024 р. з 79 од. новими були 4 авто).
До топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:
- BYD Song Plus - 179 од.
- VW ID.Unyx - 153 од.
- AUDI Q4 - 75 од.
- ZEEKR 001 - 63 од.
- ZEEKR 7X - 43 од.
Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:
- TESLA Model Y - 552 од.
- NISSAN Leaf - 544 од.
- TESLA Model 3 - 478 од.
- KIA Niro - 350 од.
- HYUNDAI Kona - 296 од.
- Раніше в Укравтопромі повідомляли, що в першому кварталі 2025 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8984 вживані легковики зі Сполучених Штатів Америки.
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