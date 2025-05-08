У квітні українці придбали майже 6 тис. електрокарів: які моделі були найпопулярніші

Про це повідомляє Укравтопром.

Зазначається, що основну кількість реалізованих електромобілів у минулому місяці становили легкові авто – 5623 од., з яких 922 од. були новими (+30%), а 4701 авто – уживаними (+37%).

Серед 169 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто (у квітні 2024 р. з 79 од. новими були 4 авто).

До топ-5 нових електромобілів місяця потрапили:

BYD Song Plus - 179 од. VW ID.Unyx - 153 од. AUDI Q4 - 75 од. ZEEKR 001 - 63 од. ZEEKR 7X - 43 од.

Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом:

TESLA Model Y - 552 од. NISSAN Leaf - 544 од. TESLA Model 3 - 478 од. KIA Niro - 350 од. HYUNDAI Kona - 296 од.