У Львові, ймовірно, з'явиться нова система захисту неба з вогневим ураженням, - директор компанії "Піранья Тех" Момот

Про це розповів заступник генерального директора компанії "Піранья Тех", український розробник та виробник систем РЕБ Юрій Момот у етері телеканалу "Еспресо".

"Вже є певні протоколи намірів. Я зустрічався у Львові з Садовим Андрієм Івановичем, він зацікавився цією системою. До РЛС, над якими ми сьогодні працюємо, готується програмний комплекс. До них додаватимуть пасивні системи виявлення. Тобто буде комбінація вогневого враження і придушення. Все це працюватиме разом, з одного командного пункту", - сказав Момот.

За його словами, у концепцію "Закрити небо" входить також вогневе ураження.

"Ми підбираємо вогневе ураження. Стрільбовий модуль українського виробництва буде використовуватись на машині. Він вже пройшов випробування і стоїть на озброєнні у ЗСУ", - додав директор компанії "Піранья Тех" Момот.