У Львові, ймовірно, з'явиться нова система захисту неба з вогневим ураженням, - директор компанії "Піранья Тех" Момот
Львів зацікавлений у тому, щоб мати комплексну систему захисту неба, що передбачає інтеграцію різних засобів виявлення, придушення дронів або безпілотних апаратів
Про це розповів заступник генерального директора компанії "Піранья Тех", український розробник та виробник систем РЕБ Юрій Момот у етері телеканалу "Еспресо".
"Вже є певні протоколи намірів. Я зустрічався у Львові з Садовим Андрієм Івановичем, він зацікавився цією системою. До РЛС, над якими ми сьогодні працюємо, готується програмний комплекс. До них додаватимуть пасивні системи виявлення. Тобто буде комбінація вогневого враження і придушення. Все це працюватиме разом, з одного командного пункту", - сказав Момот.
За його словами, у концепцію "Закрити небо" входить також вогневе ураження.
"Ми підбираємо вогневе ураження. Стрільбовий модуль українського виробництва буде використовуватись на машині. Він вже пройшов випробування і стоїть на озброєнні у ЗСУ", - додав директор компанії "Піранья Тех" Момот.
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25 січня Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних сил Республіки Польща генералом Вєславом Кукулою та розповів про протидію повітряним ударам і посилення ППО.
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