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Протидія повітряним ударам і посилення ППО: Залужний поговорив з польським колегою Кукулою

25 січня, 2024 четвер
18:09
Війна з Росією Польща ППО ракетний удар Валерій Залужний допомога Україні

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генералом Вєславом Кукулою

Про це йдеться в телеграм-каналі українського воєначальника.

Залужний зазначив, що розповів польському колезі про оперативну обстановку на фронті, де Збройні Сили України продовжують утримувати райони оборони та знищувати живу силу і техніку окупантів.

"Обговорили безпекові ризики та можливу взаємодію в контексті українсько-польської співпраці. Зокрема, питання підготовки наших військовослужбовців у Польщі, а також обмін бойовим досвідом", - йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що запросив генерала Кукулу в Україну спільно попрацювати в бригадах та на пунктах управління.

"Поінформував, як ми протидіємо ворожим ракетним ударам. У цьому контексті посилення спроможностей української системи ППО є надважливим", - наголосив Валерій Залужний.

  • 22 січня Київ з візитом відвідав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заявив, що його країна передає Україні новий оборонний пакет підтримки.
  • 25 січня стало відомо, що польські волонтери передали ГУР вертоліт для медичної евакуації.
Теги:
Польща
ППО
допомога Україні
Валерій Залужний
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