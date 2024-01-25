Протидія повітряним ударам і посилення ППО: Залужний поговорив з польським колегою Кукулою
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генералом Вєславом Кукулою
Про це йдеться в телеграм-каналі українського воєначальника.
Залужний зазначив, що розповів польському колезі про оперативну обстановку на фронті, де Збройні Сили України продовжують утримувати райони оборони та знищувати живу силу і техніку окупантів.
"Обговорили безпекові ризики та можливу взаємодію в контексті українсько-польської співпраці. Зокрема, питання підготовки наших військовослужбовців у Польщі, а також обмін бойовим досвідом", - йдеться в повідомленні.
Головнокомандувач ЗСУ додав, що запросив генерала Кукулу в Україну спільно попрацювати в бригадах та на пунктах управління.
"Поінформував, як ми протидіємо ворожим ракетним ударам. У цьому контексті посилення спроможностей української системи ППО є надважливим", - наголосив Валерій Залужний.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.56 Купівля 37.56Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.91Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе