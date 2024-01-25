Протидія повітряним ударам і посилення ППО: Залужний поговорив з польським колегою Кукулою

Про це йдеться в телеграм-каналі українського воєначальника.

Залужний зазначив, що розповів польському колезі про оперативну обстановку на фронті, де Збройні Сили України продовжують утримувати райони оборони та знищувати живу силу і техніку окупантів.

"Обговорили безпекові ризики та можливу взаємодію в контексті українсько-польської співпраці. Зокрема, питання підготовки наших військовослужбовців у Польщі, а також обмін бойовим досвідом", - йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що запросив генерала Кукулу в Україну спільно попрацювати в бригадах та на пунктах управління.

"Поінформував, як ми протидіємо ворожим ракетним ударам. У цьому контексті посилення спроможностей української системи ППО є надважливим", - наголосив Валерій Залужний.