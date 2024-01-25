Польські волонтери передали ГУР вертоліт для медичної евакуації

Про це ГУР повідомляє у Фейсбуці.

Призначений для медичної евакуації вертоліт передали завдяки волонтерській ініціативі Polska Zrzutka Obywatelska "Zbroimy Ukraine" - благодійну кампанію на підтримку українських Сил безпеки та оборони організували небайдужі громадяни Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Гелікоптер обладнаний сучасним медустаткуванням, що дозволяє надавати допомогу евакуйованим з прифронтових територій прямо в повітрі.

Борт Мі-2 може транспортувати трьох легко- або одного важкопораненого.

В ГУР висловили вдячність усім громадянам Польщі, за чиї пожертви був придбаний важливий гелікоптер-медевак, а також організаторам благодійної ініціативи "Озброїмо Україну" журналісту Божинару Пайонку, юристці Христині Потапенко, керівниці Фонду масових явищ Надії Мороз-Ольшанській та усім амбасадорам, які підтримали проєкт.