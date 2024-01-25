Польські волонтери передали ГУР вертоліт для медичної евакуації
Воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України отримали від польських волонтерів гелікоптер Мі-2 АМ-1
Про це ГУР повідомляє у Фейсбуці.
Призначений для медичної евакуації вертоліт передали завдяки волонтерській ініціативі Polska Zrzutka Obywatelska "Zbroimy Ukraine" - благодійну кампанію на підтримку українських Сил безпеки та оборони організували небайдужі громадяни Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії.
Гелікоптер обладнаний сучасним медустаткуванням, що дозволяє надавати допомогу евакуйованим з прифронтових територій прямо в повітрі.
Борт Мі-2 може транспортувати трьох легко- або одного важкопораненого.
В ГУР висловили вдячність усім громадянам Польщі, за чиї пожертви був придбаний важливий гелікоптер-медевак, а також організаторам благодійної ініціативи "Озброїмо Україну" журналісту Божинару Пайонку, юристці Христині Потапенко, керівниці Фонду масових явищ Надії Мороз-Ольшанській та усім амбасадорам, які підтримали проєкт.
- 22 січня Київ з візитом відвідав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він заявив, що його країна передає Україні новий оборонний пакет підтримки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.14
- EUR Купівля 40.78Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе