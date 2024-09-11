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У Михайлівці-Рубежівці 21 вересня відбудеться найбільший благодійний концерт на Київщині

Юлія Юліна
11 вересня, 2024 середа
09:00
Суспільство

Аби придбати 100 FPV-дронів для ЗСУ, в Ірпінській громаді проведуть благодійний концерт просто неба "Рубежівка задля перемоги"

Зміст

Захід відбудеться 21 вересня в Михайлівці-Рубежівці на Співочому полі. Це буде перший захід такого масштабу в громаді, де 100% зібраних коштів буде спрямовано на допомогу ЗСУ. 

"Кожен ваш донат, кожна гривня з активностей благодійного ярмарку – це ще один дрон для наших героїв на передовій. Усі 100% зібраних коштів будуть спрямовані на закупівлю дронів, які допоможуть нашим воїнам наблизити перемогу. Внески можна зробити через публічну банку або в спеціальні скриньки на заході. Дякуємо нашим друзям та партнерам, які вже підтримали нашу ініціативу та тим хто долучиться до збору коштів в день заходу", – говорить голова БФ "Рідне Село" Андрій Помазан у своєму відеозверненні.

У благодійному концерті візьмуть участь відомі й популярні артисти: жива легенда українського шоубізнесу Павло Зібров, фіналістка 7 сезону "Голос Країни", зірка проєкту "Жіночий Квартал" Марта Адамчук, грузин, що зворушливо співає українською та рве чарти центральних українських радіостанцій VAHA, співачка, відома українському глядачу насамперед композицією "Незламна", що зібрала понад 25 мільйонів переглядів на YouTube Люся Кава, яскрава виконавиця хіта "Вечорниці" Skylerr, переможниця нацвідбору дитячого Євробачення – 2018, муза романтики Darisha, учасниця Нацвідбору на Євробачення – 2024 та відома сонграйтерка ANKA, фіналiстка телепроєкту "Українська пiсня", фестивалю Atlas Weekend та нацвiдборiв на Євробачення SOWA, суперфіналіст 10 сезону шоу "Голос країни" OKS, нова співачка, голос якої лікує та відкриває серця людей – ЛЮБОВ, а також реп-гурт Bitz. Ведучими заходу стануть відомі українські блогери Бампер і Сус.

Концертна частина на головній сцені розпочнеться програмою "Єднаймося, люба родина!" за участю народних артистів України Олександра Василенка та Віталія Юхименка, заслуженої артистки естрадного мистецтва України Олени Терехової, заслуженої артистки естрадного мистецтва України, авторки власних пісень Наталії Савченко, лауреатки та володарки гран-прі міжнародних фестивалів і конкурсів Наталії Скринник.  Крім  дорослих артистів, виступатимуть і юні виконавці з програмою "Діти війни з піснею до Перемоги".

Із самісінького ранку на Співочому полі розпочнуться дитячі велоперегони Irpin Kids Bike. До участі у змаганнях на велосипедах, біговелах та самокатах запрошуються діти віком від 2 до 10 років. Кількість учасників обмежена - до 400 осіб. Участь можна взяти за донат на перемогу. 

Щоб зібрати якомога більше донатів, під час заходу буде працювати декілька тематичних зон. Дітей порадують батути, солодка вата, попкорн, дитячі майстер-класи, анімаційна дитяча розважальна програма, спортивні естафети для малят та їхніх батьків. Також відбудеться ярмарок-лотерея "Я придбаю смакоту – допоможу ЗСУ" та конкурс для жінок "Господиня для захисників", а на фудкорт зоні від ресторану "ОТАМАНША" та АЗК "KLO" за донат можна буде смачно поїсти та втамувати спрагу.

Цього дня всі донати робитимуться на публічну банку та у скриньки, встановлені на локації заходу. 

Захід вже підтримали: Інвестиційна група "MOLODIST", завод "Планета Пластик", компанія "Готово.РЕМОНТ", ресторан "ОТАМАНША", АЗК "KLO", заміський ресторан "Шкіпер", медична мережа "Добробут", ТРЦ "LAVINA", будівельна компанія "Синергія", охоронна компанія "БЕСТ-ОХОРОНА" та інформаційна агенція "ITV".

Головний організатор благодійного концерту просто неба "Рубежівка задля перемоги" та збору на  100 FPV дронів для ЗСУ – Благодійний фонд "Рідне Село". Збір проводитиметься за підтримки БО "БФ Ірпінське Волонтерське Об’єднання "Незламні Серця". Усі звіти можна побачити на офіційній сторінці організації у Facebook.

Теги:
Відео
Новини
Україна
Київщина
ЗСУ
Війна з Росією
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