У Миколаїв на День міста приїхав експрем’єр Франції Атталь
У Миколаїв з робочим візитом прибула французька делегація на чолі з колишнім премʼєр-міністром Франції Габріелем Атталем
Про це пише видання МикВісті.
У суботу, 13 вересня, Габріель Атталь виступив у Каштановому сквері, вітаючи миколаївців з Днем міста. У своїй промові французький політик наголосив, що стійкість українців у боротьбі проти російської агресії — гарантія незалежності всієї Європи.
"Я дуже радий бути тут. Я приїхав у Миколаїв не один, а з цілою делегацією парламентаріїв. Ваше місто зазнало війни, нападів, але пережило все це, лишившись стійким. Починаючи з перших нападів з 2022 року вам вдалось вистояти. Я тут з глибокою повагою, адже відстоюючи свою власну незалежність, я розумію, що ви відстоюєте незалежність всієї Європи. Хай всі наступні річниці Миколаїв святкує вільним українським містом", - зазначив Атталь.
На своїй Instagram-сторінці Атталь ділився з підписниками деталями свого перебування у Миколаєві, а також опублікував відео урочистої ходи від Соборної площі до Каштанового скверу, у якій брав участь особисто.
фото: Скріншот
фото: Скріншот
- 13 вересня колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вперше прибув до Одеси.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе