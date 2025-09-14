У Миколаїв на День міста приїхав експрем’єр Франції Атталь

Про це пише видання МикВісті.

У суботу, 13 вересня, Габріель Атталь виступив у Каштановому сквері, вітаючи миколаївців з Днем міста. У своїй промові французький політик наголосив, що стійкість українців у боротьбі проти російської агресії — гарантія незалежності всієї Європи.

"Я дуже радий бути тут. Я приїхав у Миколаїв не один, а з цілою делегацією парламентаріїв. Ваше місто зазнало війни, нападів, але пережило все це, лишившись стійким. Починаючи з перших нападів з 2022 року вам вдалось вистояти. Я тут з глибокою повагою, адже відстоюючи свою власну незалежність, я розумію, що ви відстоюєте незалежність всієї Європи. Хай всі наступні річниці Миколаїв святкує вільним українським містом", - зазначив Атталь.

На своїй Instagram-сторінці Атталь ділився з підписниками деталями свого перебування у Миколаєві, а також опублікував відео урочистої ходи від Соборної площі до Каштанового скверу, у якій брав участь особисто.

фото: Скріншот

фото: Скріншот