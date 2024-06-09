У Міноборони назвали кількість жінок, яка служить у лавах ЗСУ
Станом на зараз у Збройних Силах України проходять службу понад 67 тисяч жінок, з них 19 тисяч — це цивільні співробітниці, інші є військовослужбовицями
Про це заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова розповіла під час Small Talk.
За її словами, збільшення чисельності жінок у лавах ЗСУ інтенсивно розпочався ще у 2014 році, через 4 роки після внесення змін у законодавство жінки отримали право обіймати будь-які посади в українській армії.
Водночас Калмикова зазначила, що попри значне зростання чисельності ЗСУ з початком повномасштабної війни, мобілізація в Україні не передбачає примусової мобілізації жінок, але це не становить перепони і чисельність жінок у війську постійно збільшується.
"Зараз у нас в Збройних Силах понад 67 000 жінок, з яких 19 000 - це працівники ЗСУ, всі інші - це військовослужбовиці», - розповіла посадовиця.
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Також заступниця міністра оборони заявивла, що дуже велику роль відіграє бажання української жінки захищати і служити, керувати артилерією, стріляти, керувати дронами тощо.
"На жаль, в нас досі спостерігається проблема з просуванням жінок по службі і ми зараз шукаємо шляхів регулювати це для того, щоб жінки, які хочуть будувати кар’єру в Збройних Силах, мали цю можливість", - наголосила Калмикова.
- Станом на січень 2024 року в українській армії служили 45 587 військовослужбовиць, що було на понад 2 тис. жінок більше, ніж у жовтні 2023 року.
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