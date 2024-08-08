У Міноборони розповіли, скільки військовозобовʼязаних українців за кордоном оновили свої дані
Станом на 6 серпня близько 88 тис. військовозобовʼязаних громадян України, які перебувають за кордоном, оновили свої дані
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко "Українській правді".
Вона розповіла, що загалом через застосунок "Резерв+" свої військово-облікові дані оновили близько 3,3 млн українців, серед них орієнтовно 88 тис. - за кордоном.
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"Станом на 6 серпня близько 3,3 мільйона користувачів оновили дані через застосунок "Резерв+". Серед них – орієнтовно 88 тисяч громадян – за кордоном. Ще 1,83 мільйона оновили дані через ЦНАП і майже 620 тисяч – через ТЦК", - розповіла Черногоренко.
У квітні 2024 року видання Texty.org.ua опублікувало статистику, згідно з якою за кордоном загалом перебувають 436,2 тис. чоловіків, які підлягають мобілізації.
- 14 липня директор департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Марк Андрусяк пояснив, що усіх військовозобов'язаних, які оновили свої дані, мобілізовувати не будуть, оскільки ЗСУ не потребує такої кількості солдатів.
- Статус тимчасового захисту в ЄС станом на кінець листопада 2023 року отримали 4,27 млн громадян України. Понад 20% із них – чоловіки.
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