У Міноборони розповіли, скільки військовозобовʼязаних українців за кордоном оновили свої дані

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко "Українській правді".

Вона розповіла, що загалом через застосунок "Резерв+" свої військово-облікові дані оновили близько 3,3 млн українців, серед них орієнтовно 88 тис. - за кордоном.

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"Станом на 6 серпня близько 3,3 мільйона користувачів оновили дані через застосунок "Резерв+". Серед них – орієнтовно 88 тисяч громадян – за кордоном. Ще 1,83 мільйона оновили дані через ЦНАП і майже 620 тисяч – через ТЦК", - розповіла Черногоренко.

У квітні 2024 року видання Texty.org.ua опублікувало статистику, згідно з якою за кордоном загалом перебувають 436,2 тис. чоловіків, які підлягають мобілізації.