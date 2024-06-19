У Міноборони розповіли за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК
У Міністерстві оборони України наголосили, що електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+ має аналогічну юридичну силу, як і паперовий, а військовозобов’язані мають додатково з’явитись у ТЦК і СП зокрема за умови некоректних даних в реєстрі "Оберіг"
Про це РБК-Україна розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.
Він акцентував, що йти до ТЦК і СП потрібно й тим, у кого є бронювання, право на відстрочку чи направлення на ВЛК або мобілізаційне розпорядження.
"Додатково йти до ТЦК і СП треба у випадку, якщо дані були внесені в реєстр "Оберіг" некоректно, або якщо людина порушила правила військового обліку. Також до ТЦК і СП слід з'явитися тим, хто має бронювання, право на відстрочку або отримав направлення на ВЛК чи мобілізаційне розпорядження", - розповів Лазуткін.
Речник пояснив, що електронний військово-обліковий документ містить QR-код, через який поліція чи ТЦК зможуть перевірити його чинність через камеру на смартфоні. Тому, за його словами, через Резерв+ можна виконати норму закону, який набрав чинності 18 травня 2024 року.
Також військовозобов’язані можуть виправити дані в Резерв+.
"Потрібно буде переуточнити свою інформацію з реєстру "Оберіг", отримати його вже з QR-кодом і безпосередньо розраховувати на те, що це буде абсолютно рівноцінний електронний військово-обліковий документ. Більше не потрібно буде з собою носити папірці", - пояснила заступниця глави Міноборони Катерина Черногоренко.
Водночас у застосунку "Резерв+" розширили його можливості, додавши функцію "Виправити дані онлайн". Зробити це можна у двох випадках:
- при перебування військовослужбовця на обліку – для тих громадян, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг"
- якщо дані не знайдено – для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в Резерв+.
Для цього громадяни можуть заповнити заявку для виправлення даних, яку отримає реєстр "Оберіг".
Аби скористуватися новими функціями, необхідно оновити застосунок.
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