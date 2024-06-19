У Міноборони розповіли за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК

Про це РБК-Україна розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

Він акцентував, що йти до ТЦК і СП потрібно й тим, у кого є бронювання, право на відстрочку чи направлення на ВЛК або мобілізаційне розпорядження.

"Додатково йти до ТЦК і СП треба у випадку, якщо дані були внесені в реєстр "Оберіг" некоректно, або якщо людина порушила правила військового обліку. Також до ТЦК і СП слід з'явитися тим, хто має бронювання, право на відстрочку або отримав направлення на ВЛК чи мобілізаційне розпорядження", - розповів Лазуткін.

Речник пояснив, що електронний військово-обліковий документ містить QR-код, через який поліція чи ТЦК зможуть перевірити його чинність через камеру на смартфоні. Тому, за його словами, через Резерв+ можна виконати норму закону, який набрав чинності 18 травня 2024 року.

Також військовозобов’язані можуть виправити дані в Резерв+.

"Потрібно буде переуточнити свою інформацію з реєстру "Оберіг", отримати його вже з QR-кодом і безпосередньо розраховувати на те, що це буде абсолютно рівноцінний електронний військово-обліковий документ. Більше не потрібно буде з собою носити папірці", - пояснила заступниця глави Міноборони Катерина Черногоренко.

Водночас у застосунку "Резерв+" розширили його можливості, додавши функцію "Виправити дані онлайн". Зробити це можна у двох випадках:

при перебування військовослужбовця на обліку – для тих громадян, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг"

якщо дані не знайдено – для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в Резерв+.

Для цього громадяни можуть заповнити заявку для виправлення даних, яку отримає реєстр "Оберіг".

Аби скористуватися новими функціями, необхідно оновити застосунок.