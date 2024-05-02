У Міноборони роз'яснили, як працюватиме кабінет військовозобов'язаного

На найпоширеніші запитання про те, як працюватиме кабінет військовозобов'язаного, відповіли в Міністерстві оборони України.

У міністерстві розповіли, що мобільний застосунок для військовозобов'язаних буде доступним для завантаження на смартфонах в App Store та Google Play Market. У ньому військовозобов'язаний зможе максимально швидко оновити свої дані й побачити, які дані щодо нього є в реєстрі "Оберіг".

Мобільний застосунок не обов'язковим для завантаження. Це лише один зі способів оновлення даних, яке необхідно зробити впродовж 60 днів після 18 травня, коли набуде чинності закон про мобілізацію. Військовозобов'язані можуть особисто звернутися до ТЦК або зробити це дистанційно через застосунок.

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Цифрова команда Міноборони працює над тим, щоб запустити застосунок 18 травня, тож у міністерстві запевняють, що ті, кому це необхідно зробити, встигнуть оновити дані через електронний у визначений термін.

"Ви точно зможете оновити дані щодо себе онлайн і не порушите вимоги законодавства. Це має відбутись впродовж 60 днів від набрання чинності змін до закону про мобілізацію, тобто, до 16 липня", – додали в Міноборони.