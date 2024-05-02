У Мінсоцполітики повідомили, коли й за яких умов відновлять пенсійні виплати пенсіонерам-ВПО

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики України.

Зокрема у повідомленні йдеться, що до 31 березня 2024 року для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами до початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року, тривав процес проходження фізичної ідентифікації. Тобто необхідно було підтвердити свою особу в один із зручних способів: онлайн або офлайн, щоб перевірити, чи дійсно виплати отримує саме та особа, якій вони призначені.

У березні завершився термін виплати пенсії без проходження ідентифікації. Частині пенсіонерів, які не вийшли на зв'язок з Пенсійним фондом протягом 9 місяців (з 1 липня 2023 року по 31 березня 2024 року), пенсійні виплати продовжують нараховуватись, але до моменту проходження ідентифікації не перераховуються на банківські картки.

Тож пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію, для продовження отримання пенсій мають це зробити.

"Пенсія виплачуватиметься з урахуванням коштів за всі місяці, за які людина не отримувала її через непроходження ідентифікації. Якщо пенсіонер з числа ВПО пройшов ідентифікацію, але не отримав пенсію в квітні, - фінансування виплати буде поновлено у найближчий період, після надходження до Пенсійного фонду інформації про встановлення особи (якщо ідентифікація проведена не в Пенсійному фонді України)", - йдеться у повідомленні.

Також там зазначають, зо протягом квітня Ощадбанк вже передав Пенсійному фонду додаткові переліки пенсіонерів, які пройшли ідентифікацію. Таким особам перерахування пенсій на банківські картки вже відновлено.

Як пройти ідентифікацію

Для проходження ідентифікації можна обрати будь-який зручний спосіб:

особисто відвідати відділення АТ “Ощадбанк“ чи орган Пенсійного фонду України (ПФУ);

віддалено авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" (“Дія ID”) на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Це зручно для тих, хто не має фізичної можливості відвідати установи банків чи Пенсійного фонду, перебуває на тимчасово окупованій території, або віддає перевагу онлайн-інструментам;

за допомогою відеоконференцзв’язку (подати заявку можна на вебпорталі електронних послуг ПФУ або через Контакт- центр Пенсійного фонду України за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

у випадку перебування за кордоном – отримати в закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту, що особа є живою та надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна за допомогою вебпорталу Фонду чи поштою.

Додатково звертатись до Пенсійного фонду із заявою про поновлення виплати пенсії не потрібно.

Та у разі, якщо ідентифікація пройдена, але пенсію досі не виплатили, у Мінсоцполітики радять звернутися до органів Фонду і повідомити дату та спосіб проходження ідентифікації.