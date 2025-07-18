У Мінцифри оголосили про плани запуску аналога американського DOGE Ілона Маска

Про це він написав у Threads.

За словами міністра, аналог він планує запустити для кількох проєктів, аби скоротити видатки зокрема.

"Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрям", – написав Федоров.

Що відомо про DOGE

13 листопада 2024 року Трамп анонсував призначення мільярдера Ілона Маска головою нового департаменту урядової ефективності у своїй адміністрації. Метою DOGE було модернізувати федеральні технології і програмне забезпечення для підвищення результативності державного управління, скоротити неефективні держвитрати.

2 лютого NYT писало, що міністр фінансів США Скотт Бессент дав команді Ілона Маска в Департаменті ефективності уряду доступ до платіжної системи для моніторингу та потенційного обмеження державних витрат.

З департаменту ефективності уряду під керівництвом Ілона Маска у США пішов у відставку 21 працівник, пояснюючи це тим, що відмовляються використовувати свій технічний досвід для "руйнування критично важливих державних послуг".

1 квітня CNN інформував: Трамп заявив, що департамент з питань ефективності уряду, який очолює мільярдер Ілон Маск, припинить свою роботу "у певний момент".

Американський віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що мільярдер Ілон Маск залишиться другом і радником президента США Дональда Трампа й після того, як залишить посаду очільника департаменту ефективності уряду.