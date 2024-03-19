У Мінветеранів пояснили, кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі
У Міністерстві у справах ветеранів дали пояснення, хто з-поміж військовослужбовців та ветеранів має право бути похованим на Національному військовому меморіальному кладовищі
Про це йдеться на сайті міністерства.
Вказано, що перелік тих, кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі визначено частиною першою статті 15-1 Закону України "Про поховання та похоронну справу".
Військовослужбовці:
- які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України
- повні кавалери ордену Богдана Хмельницького, ордену "За мужність", ордену княгині Ольги
- які, брали участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки
- Герої України, яким з 2014 року вручили орден "Золота Зірка"
Ветерани війни:
- учасники бойових дій: АТО, ООС, повномасштабне вторгнення Росії
- особи з інвалідністю внаслідок війни: АТО, ООС, повномасштабне вторгнення Росії
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Крім того, там можуть перепоховувати Героїв України похованих на тимчасово окупованих територіях.
"Окрім того, закон встановлює норму, що за рішенням та у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України на НВМК, може здійснюватися перепоховання видатних борців за незалежність України у XX століття. А також особи, що мають право бути похованими на НВМК, урна з прахом яких похована в колумбарній ніші на інших кладовищах, можуть бути перепоховані в колумбарії на Національному військовому меморіальному кладовищі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України", - додали в Мінветеранів.
- Наприкінці травня 2022 року Верховна Рада України ухвалила рішення про створення Національного військового меморіального кладовища, на якому з почестями ховатимуть загиблих (померлих) захисників і захисниць.
- Спершу будівництво планували у Биківні, але потім Верховна Рада проголосувала за створення меморіального кладовища в Гатному Фастівського району. За словами Шмигаля, відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища мають уже у першій половині 2024 року.
- Кабмін на засіданні 23 лютого ухвалив рішення виділити 515 млн грн на створення Національного військово-меморіального кладовища.
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