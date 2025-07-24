У Мінʼюсті розповіли про найпопулярніші імена, якими українці називали дітей у першому півріччі
У першому півріччі 2025 року найпопулярнішими іменами для новонароджених стали зокрема Олександр, Марк, Тимофій, Матвій та Софія, Емілія, Єва й Мілана
Про це повідомили в Міністерстві юстиції з посиланням дані на територіальних органів реєстрації актів цивільного стану.
Так, хлопчиків найчастіше називали Олександром, Марком, Тимофієм, Матвієм, Максимом, Артемом, Богданом, Даміром, Данилом, Дмитром і Макаром.
Водночас найпопулярнішими іменами для дівчаток за 6 місяців 2025 року стали Софія, Емілія, Єва, Мілана, Соломія, Вікторія, Поліна, Анна, Марія, Вероніка.
Серед незвичних імен, якими українці назвали своїх дітей, є античні – Арей, Еней, слов’янські – Аскольд, Зореслав, Радомир, а також імена персонажів із серіалів – Карпо та Лаврін, Космос, Люцифер і Оскар.
Водночас для дівчаток стали популярними такі рідкісні імена як Аліша, Ассоль, Валькірія, Лола, Лукерія, Аврора, Жасмін, Лія-Айлін, Еден Росе та Муначімсо Айв.
- Раніше Міністерство юстиції України назвало рідкісні імена, які набули популярності серед українців під час повномасштабної війни. Так, батьки називали новонароджених дітей, зокрема, Яном-Миролюбом, Джавеліною та Артуром-Байрактаром.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.5 Купівля 41.5Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.76Продаж 49.46
- Актуальне
- Важливе