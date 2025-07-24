У Мінʼюсті розповіли про найпопулярніші імена, якими українці називали дітей у першому півріччі

Про це повідомили в Міністерстві юстиції з посиланням дані на територіальних органів реєстрації актів цивільного стану.

Так, хлопчиків найчастіше називали Олександром, Марком, Тимофієм, Матвієм, Максимом, Артемом, Богданом, Даміром, Данилом, Дмитром і Макаром.

Водночас найпопулярнішими іменами для дівчаток за 6 місяців 2025 року стали Софія, Емілія, Єва, Мілана, Соломія, Вікторія, Поліна, Анна, Марія, Вероніка.

Серед незвичних імен, якими українці назвали своїх дітей, є античні – Арей, Еней, слов’янські – Аскольд, Зореслав, Радомир, а також імена персонажів із серіалів – Карпо та Лаврін, Космос, Люцифер і Оскар.

Водночас для дівчаток стали популярними такі рідкісні імена як Аліша, Ассоль, Валькірія, Лола, Лукерія, Аврора, Жасмін, Лія-Айлін, Еден Росе та Муначімсо Айв.