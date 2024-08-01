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У МОЗ спростували фейк про нашестя отруйних павуків

Ольга Бабишена
1 серпня, 2024 четвер
01:26
Суспільство австралійський павук

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що в Україні не фіксували нашестя отруйних павуків: масового звернення по меддопомогу не було

Зміст

Про це інформує МОЗ. 

У Міністерстві заявили, що поширюються фейки, відповідно до яких в Україні вже є кілька смертей через укуси павуків і багато людей потрапили до лікарень. 

"Проте реальність, як завжди, набагато прозаїчніша. Жодного масового звернення по меддопомогу через павуків не було. Єдиний випадок – укус павука каракурта в Одеській області. Постраждалий наразі отримує необхідну допомогу в лікарні, і його стан стабільний", - йдеться у повідомленні. 

У МОЗ додали, що цьогоріч спека посприяла активізації павуків, але їхнього нашестя не було, летальних випадків через укуси не фіксували.

У відомстві додали, що якщо вас все ж укусив павук, то варто звернутися до медиків. Разом з тим, випадків, коли укус найотруйнішого в Україні павука призводив до смерті, практично не траплялося.

  • Раніше росіяни запустили фейк про розповсюдження гарячки денге в Україні. У Міністерстві охорони здоров'я спростували цю інформацію. 

Теги:
Здоров'я
Україна
Медицина
фейк
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