У МОЗ спростували фейк про нашестя отруйних павуків

Про це інформує МОЗ.

У Міністерстві заявили, що поширюються фейки, відповідно до яких в Україні вже є кілька смертей через укуси павуків і багато людей потрапили до лікарень.

"Проте реальність, як завжди, набагато прозаїчніша. Жодного масового звернення по меддопомогу через павуків не було. Єдиний випадок – укус павука каракурта в Одеській області. Постраждалий наразі отримує необхідну допомогу в лікарні, і його стан стабільний", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ додали, що цьогоріч спека посприяла активізації павуків, але їхнього нашестя не було, летальних випадків через укуси не фіксували.

У відомстві додали, що якщо вас все ж укусив павук, то варто звернутися до медиків. Разом з тим, випадків, коли укус найотруйнішого в Україні павука призводив до смерті, практично не траплялося.