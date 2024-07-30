У МОЗ спростували фейк щодо поширення гарячки денге в Україні
Росіяни запустили фейк про розповсюдження гарячки денге в Україні. У Міністерстві охорони здоров'я спростували цю інформацію
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"Фактчекери VoxCheck вивчили фейк, який поширює ворог в телеграм-каналах. Як виявилось, вони перекрутили слова української лікарки-інфекціоністки, яка в особистому блозі розказала про симптоми гарячки денге", - кажуть у Міністерстві.
Зазначається, що основною загрозою поширення гарячки денге в Європі є комарі aedes albopictus - "тигрові комарі". За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), ця хвороба, раніше типова для регіонів Африки та Азії, зараз поширюється і на інші території.
У ВООЗ станом на червень 2024 року повідомили про понад 10 млн випадків з початку року, проте України серед цих країн немає.
Довідка. Гарячка денге - гостра інфекційна хвороба. Інкубаційний період триває 3-15 днів. Захворювання зазвичай починається раптово: з’являються озноб, головний біль, сильний біль у спині, крижах, хребті, суглобах (особливо колінних). Саму гарячку спостерігають у всіх хворих, температура тіла швидко підвищується до 39–40 °C.
- Росіяни намагалися просунути в одне з одеських видань матеріал з низкою неправдивих тверджень щодо ситуації на фронті та мобілізації в Україні нібито від імені Головного управління розвідки Міноборони.
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