У низці регіонів пройдуть дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко на 15 травня

Про це повідомила у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.

Вдень 15 травня в Україні очікується +13...+16 °C, на Закарпатті +17...+20 °C. Заморозків вже не буде, а з четверга, 16 травня, температура поступово підвищуватиметься. До кінця тижня в Україні прогнозують до +18...+23 °C.

На півдні України, окрім Одещини, у східних областях, місцями в центрі та в Карпатах пройдуть дощі, можливо, з грозами. В інших регіонах опадів не передбачається.

Пориви південно-східного вітру на сході та на Закарпатті досягатимуть 15-20 метрів за секунду. У більшості інших областей вітер буде помірним.

У столиці України 15 травня істотних опадів не буде. Температура вночі сягатиме +4...+6 °C, вдень +13...+14 °C.

"Надалі повітря теплішатиме, дощ, який важко буде не помітити, найбільш ймовірний у суботу", - додала синоптикиня

Раніше стало відомо, що у Києві квітень став одним з найтепліших за останні 144 роки. Середньомісячна температура повітря у квітні у столиці України склала 12,8 °С. Це вище кліматичної норми на 2,8 °С.

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