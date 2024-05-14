У низці регіонів пройдуть дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко на 15 травня
У середу, 15 травня, на півдні України, у східних та місцями у центральних областях пройдуть дощі. Також ймовірні грози
Про це повідомила у Telegram синоптикиня Наталка Діденко.
Вдень 15 травня в Україні очікується +13...+16 °C, на Закарпатті +17...+20 °C. Заморозків вже не буде, а з четверга, 16 травня, температура поступово підвищуватиметься. До кінця тижня в Україні прогнозують до +18...+23 °C.
На півдні України, окрім Одещини, у східних областях, місцями в центрі та в Карпатах пройдуть дощі, можливо, з грозами. В інших регіонах опадів не передбачається.
Пориви південно-східного вітру на сході та на Закарпатті досягатимуть 15-20 метрів за секунду. У більшості інших областей вітер буде помірним.
У столиці України 15 травня істотних опадів не буде. Температура вночі сягатиме +4...+6 °C, вдень +13...+14 °C.
"Надалі повітря теплішатиме, дощ, який важко буде не помітити, найбільш ймовірний у суботу", - додала синоптикиня
- Раніше стало відомо, що у Києві квітень став одним з найтепліших за останні 144 роки. Середньомісячна температура повітря у квітні у столиці України склала 12,8 °С. Це вище кліматичної норми на 2,8 °С.
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