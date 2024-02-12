У Первомайському на Харківщині планують відключати воду й тепло населенню за борги

Про це повідомив міський голова Микола Бакшеєв.

За його словами, підприємство "Тепломережі", яке постачає у місто тепло та воду, не може своєчасно розраховуватися за енергоресурси через те, що деякі споживачі систематично не оплачують послуги. Тому є ризик припинення постачання електрики для підприємства - це призведе до повної зупинки надання послуг усім споживачам.

"У лютому через систематичну несплату абонентами за отримані послуги планується відключення від водопостачання 17 квартир", - написав Бакшеєв.

Він зазначив, що споживачів попередять заздалегідь, а у разі відмови від погашення боргів протягом 30 днів водопостачання припинять. Його відновлять лише після погашення боргу та оплати робіт із відключення та підключення до водопостачання.

Аналогічну роботу проведуть і стосовно тих, хто має борги за опалення. Наразі визначають під'їзди будинків, мешканці яких не платять за тепло. Теплопостачання буде обмежене до погашення заборгованості.