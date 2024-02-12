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У Первомайському на Харківщині планують відключати воду й тепло населенню за борги

12 лютого, 2024 понедiлок
17:19
Суспільство опалення

У Первомайському Харківської області планують відключати воду й тепло людям, які заборгували за комунальні послуги. Відключення почнуться уже в лютому

Про це повідомив міський голова Микола Бакшеєв.

За його словами, підприємство "Тепломережі", яке постачає у місто тепло та воду, не може своєчасно розраховуватися за енергоресурси через те, що деякі споживачі систематично не оплачують послуги. Тому є ризик припинення постачання електрики для підприємства - це призведе до повної зупинки надання послуг усім споживачам.

"У лютому через систематичну несплату абонентами за отримані послуги планується відключення від водопостачання 17 квартир", - написав Бакшеєв.

Він зазначив, що споживачів попередять заздалегідь, а у разі відмови від погашення боргів протягом 30 днів водопостачання припинять. Його відновлять лише після погашення боргу та оплати робіт із відключення та підключення до водопостачання.

Аналогічну роботу проведуть і стосовно тих, хто має борги за опалення. Наразі визначають під'їзди будинків, мешканці яких не платять за тепло. Теплопостачання буде обмежене до погашення заборгованості.

  • 9 січня Кабмін скасував мораторій на відключення світла та нарахування пені за заборгованість за житлово-комунальні послуги. Виняток – зона активних бойових дій.
  • У компанії Yasno розповіли, як відключатимуть споживачів.
Теги:
Україна
Війна з Росією
опалювальний сезон
Харківщина
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