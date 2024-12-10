У Покровську через російські атаки припиняють газопостачання

Про це повідомив Донецькоблгаз.

"У звʼязку з загостренням ситуації, повʼязаної з повномасштабним вторгненням Російської Федерації, з 12.12.2024 призупиняється розподіл природного газу у місті Покровськ", - йдеться у повідомленні.

У компанії розповіли, що фахівці впродовж останніх місяців робили все можливе, щоб жителі Покровська отримували природний газ. Втім, через постійні ворожі обстріли та значні пошкодження газопроводів ліквідація наслідків бойових дій на системі газорозподілу та відновлення газопостачання абонентам стали неможливими.

"За можливості просимо абонентів м. Покровськ перекрити газові крани на газових приладах та на газопроводі до приладів. Абонентів приватного сектору міста просимо перекрити запірний пристрій на газопроводі-вводі до будинку", - додали у Донецькоблгазі.