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Без води й опалення, подекуди без газу та на 40% без електрики, – очільник Покровської МВА про ситуацію в місті

Юлія Юліна
15 листопада, 2024 п'ятниця
16:34
Війна з Росією Покровськ

Росіяни обстрілюють житлові квартали Покровська та атакують автівки з цивільними. В місті немає води й опалення, є проблеми з газопостачанням та світлом

Зміст

Про це повідомив начальник Покровської МВА Сергій Добряк.

"Днями під атаку БПЛА потрапила родина. Син загинув. Вони перебували у власному авто, в яке влучив дрон. Йде полювання на людей, тож залишатись в громаді вкрай небезпечно", - розповів він.

За його даними, в Покровську все ще залишаються  11,5 тис. цивільних, з них 49 неповнолітніх. Водночас темпи евакуації знизилися. Якщо раніше виїжджало до 1000 осіб на добу, то зараз близько 10, констатував посадовець.

"Станом на сьогодні Покровськ живе без централізованого водопостачання, подекуди без газу та на 40% без електрики. Повністю знеструмлені район Динасового заводу, місто Родинське та 4 села, де відновити електропостачання технічно неможливо", - написав Добряк.

За його словами, цьогоріч не буде також опалювального сезону, натомість ухвалено рішення щодо роботи 6 теплопунктів. 

"У Покровську для тих, хто залишиться, будуть розгорнуті пункти обігріву. Вони працюватимуть при мінусовій температурі в тих місцях, де повністю відсутнє електропостачання. Хоча, враховуючи безпековий компонент, збирати людей в одному місці – не дуже гарна ідея. Єдиний вірний шлях врятувати себе та своїх близьких – це евакуація", – резюмував начальник МВА.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Донеччина
Покровськ
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