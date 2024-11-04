У Покровську та Родинському припиняють роботу банкомати Ощадбанку

Про це повідомила пресслужба Покровської міської військової адміністрації.

Там зазначили, що пріоритетом банку є забезпечення безпеки життя та здоров'я працівників і клієнтів при наданні банківських послуг.

"Враховуючи поточну ситуацію у Покровській міській громаді, подальше забезпечення готівкою банкоматів у м. Покровськ та у м. Родинське неможливе. У разі покращення безпекової ситуації їхню роботу буде невідкладно відновлено", - поінформували у пресслужбі МВА.

Найближче відділення банку розташоване у місті Білицьке Добропільської громади.