У Покровську та Родинському припиняють роботу банкомати Ощадбанку
Через складну безпекову ситуацію у Покровську та Родинському Донецької області припиняють роботу банкомати Ощадбанку
Про це повідомила пресслужба Покровської міської військової адміністрації.
Там зазначили, що пріоритетом банку є забезпечення безпеки життя та здоров'я працівників і клієнтів при наданні банківських послуг.
"Враховуючи поточну ситуацію у Покровській міській громаді, подальше забезпечення готівкою банкоматів у м. Покровськ та у м. Родинське неможливе. У разі покращення безпекової ситуації їхню роботу буде невідкладно відновлено", - поінформували у пресслужбі МВА.
Найближче відділення банку розташоване у місті Білицьке Добропільської громади.
- У Покровську Донецької області станом на 16 жовтня залишалися 12 тис. людей, зокрема 68 дітей.
- 30 жовтня стало відомо, що окремі ділянки Покровська заблокують з метою підготовки міста до оборони. Окупанти перебувають у 7 км від Покровська.
- Актуальне
- Важливе