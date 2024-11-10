У Полтаві побільшало безпритульних собак небезпечних порід: яка причина

Про це інформує Полтавщина.

"Так, протягом останніх місяців у вольєрах пункту перетримки тварин побільшало собак бійцівських порід, які є небезпечними для людей та потребують догляду з боку професійних кінологів", - зазначили у виданні.

Зростання кількості безпритульних собак небезпечних порід пояснюється тим, що їхні власники відмовляють від них, залишаючи жити на вулиці.

"Їх викидають господарі, інколи не місцеві, а які їдуть транзитом через Полтаву. Не зменшується й кількість безпорідних собак, які стали агресивними до людей з вини останніх — ті кидали у тварин каміння та палки", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, представник КП "КАТП-1628", відповідальний за роботу з безпритульними тваринами, сесії Полтавської міської ради повідомив про перерозподіл 200 тисяч гривень у рамках міської програми з утримання тварин.