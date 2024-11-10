У Полтаві побільшало безпритульних собак небезпечних порід: яка причина
У Полтаві спостерігається стрімке зростання кількості безпритульних собак, зокрема, представників бійцівських порід, серед яких пітбулі й стаффордширські тер’єри
Про це інформує Полтавщина.
"Так, протягом останніх місяців у вольєрах пункту перетримки тварин побільшало собак бійцівських порід, які є небезпечними для людей та потребують догляду з боку професійних кінологів", - зазначили у виданні.
Зростання кількості безпритульних собак небезпечних порід пояснюється тим, що їхні власники відмовляють від них, залишаючи жити на вулиці.
"Їх викидають господарі, інколи не місцеві, а які їдуть транзитом через Полтаву. Не зменшується й кількість безпорідних собак, які стали агресивними до людей з вини останніх — ті кидали у тварин каміння та палки", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цим, представник КП "КАТП-1628", відповідальний за роботу з безпритульними тваринами, сесії Полтавської міської ради повідомив про перерозподіл 200 тисяч гривень у рамках міської програми з утримання тварин.
- У жовтні Касаційний кримінальний суд (ККС) Верховного Суду виніс постанову, що кримінальну відповідальність за тілесні ушкодження, завдані собаками, які через недбалість їхнього власника вільно перебували за межами домоволодіння, несе власник цих тварин.
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