Кримінальну відповідальність за тілесні ушкодження, завдані собаками, несе власник тварин, - Верховний Суд

Таку постанову виніс Касаційний кримінальний суд (ККС) Верховного Суду.

Повідомляється, що суди попередніх інстанцій визнали власника розплідника собак винним у необережному заподіянні середньої тяжкості тілесних ушкоджень потерпілій, тобто за ст. 128 КК України.

Він залишив утримуваних ним собак сторожової породи на самовигулі на території свого домоволодіння, знаючи про можливість збоїв у роботі електричних воріт огорожі, не подбав про те, щоб вони були надійно зачинені або не помістив собак у вольєр. Унаслідок цього тварини вийшли на вулицю та напали на потерпілу, вкусивши її щонайменше 51 раз. Вона отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

У касаційній скарзі сторона захисту стверджувала, що оскільки собаки перебували за межами домоволодіння, тобто на вулиці, поза контролем чи безпосереднім наглядом власників, то вони вважаються безпритульними, а тому склад злочину, передбачений ст. 128 КК України, відсутній. На думку захисту, побачивши собак на вулиці за межами домоволодіння, потерпіла мала обрати інший шлях, однак цього не зробила і діяла на власний страх і ризик, що призвело до таких наслідків.

ККС не взяв до уваги цих аргументів захисту, наголошуючи, що саме засуджений є власником заводу/розплідника, де собаки були зареєстровані й утримувалися, і він має нести відповідальність за заподіяні тілесні ушкодження як власник джерела підвищеної небезпеки, якими є собаки.

"Саме в цьому зв’язку засуджений допустив грубу недбалість у виді нестворення належних умов для утримання трьох собак, що стало підставою їх вільного виходу за межі території домоволодіння та надалі нанесення тілесних ушкоджень потерпілій. Крім того, суд не встановив, що потерпіла здійснювала якісь агресивні дії, які б свідчили про її попередній напад на собак", - йдеться у повідомленні.

Верховний Суд погодився з кваліфікацією дій засудженого за ст. 128 КК України, залишаючи в цій частині рішення судів попередніх інстанцій без зміни.