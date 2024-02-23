У Раді розповіли, коли профільний комітет почне розгляд законопроєкту про мобілізацію перед другим читанням
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки планує розпочати розгляд законопроєкту про мобілізацію перед другим читанням у вівторок, 27 лютого
Про це у коментарі Укрінформу розповів секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
"З вівторка (27 лютого – ред.) комітет починає розгляд законопроєкту про мобілізацію", - вказав він.
За словами Костенка, представники комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки планують завершити напрацювання законопроєкту для голосування в другому читанні до кінця наступного тижня. Втім, кількість поданих правок становить 4007 і їх підрахунок ще триває.
"Але точно ніхто не знає. Комітет ще не мав досвіду розгляду такої кількості правок", - додав він.
- Станом на 22 лютого нардепи внесли до урядового законопроєкту про посилення мобілізації понад 4 тис. поправок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.21 Купівля 38.21Продаж 38.74
- EUR Купівля 41.3Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе