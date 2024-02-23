У Раді розповіли, коли профільний комітет почне розгляд законопроєкту про мобілізацію перед другим читанням

Про це у коментарі Укрінформу розповів секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

"З вівторка (27 лютого – ред.) комітет починає розгляд законопроєкту про мобілізацію", - вказав він.

За словами Костенка, представники комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки планують завершити напрацювання законопроєкту для голосування в другому читанні до кінця наступного тижня. Втім, кількість поданих правок становить 4007 і їх підрахунок ще триває.

"Але точно ніхто не знає. Комітет ще не мав досвіду розгляду такої кількості правок", - додав він.