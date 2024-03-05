У Росії оголосили "стратегічним" виробництво цирків-шапіто
Влада Свердловської області Росії посилила виробництво цирків-шапіто, оголосивши, що компанія "КвадроШоу" "давно стала стратегічним об'єктом"
Про це пише The Moscow Times у телеграм.
Російська компанія "КвадроШоу" запустила в Свердловській області нову лінію з виробництва цирків-шапіто. Місцеві чиновники заявили про стратегічну роль підприємства у регіоні, який раніше вважався центром оборонних та промислових виробництв.
"Стоїть завдання забезпечити суверенітет у всіх товарних групах, на це націлена промислова політика регіону під керівництвом губернатора Свердловської області Євгена Куйвашева", – прокоментував завод із виробництва цирків-шапіто заступник міністра промисловості та науки регіону Ігор Зеленкін.
Цю думку підтвердив і голова Середньоуральська Олексій Стасенок.
"Компанія давно стала стратегічним об'єктом, який формує економіку, створює робочі місця", - заявив Стасенок.
Російська компанія розширить виробництво, і, як наголошують самі росіяни, уже відправляє свої вироби до Чилі, Нової Зеландії, Америки, Канади та країн Європи.
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