У Росії оголосили "стратегічним" виробництво цирків-шапіто

Про це пише The Moscow Times у телеграм.

Російська компанія "КвадроШоу" запустила в Свердловській області нову лінію з виробництва цирків-шапіто. Місцеві чиновники заявили про стратегічну роль підприємства у регіоні, який раніше вважався центром оборонних та промислових виробництв.

"Стоїть завдання забезпечити суверенітет у всіх товарних групах, на це націлена промислова політика регіону під керівництвом губернатора Свердловської області Євгена Куйвашева", – прокоментував завод із виробництва цирків-шапіто заступник міністра промисловості та науки регіону Ігор Зеленкін.

Цю думку підтвердив і голова Середньоуральська Олексій Стасенок.

"Компанія давно стала стратегічним об'єктом, який формує економіку, створює робочі місця", - заявив Стасенок.

Російська компанія розширить виробництво, і, як наголошують самі росіяни, уже відправляє свої вироби до Чилі, Нової Зеландії, Америки, Канади та країн Європи.