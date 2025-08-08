У САП повідомили про рекордну кількість обвинувальних вироків – понад 50 за пів року

Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в Медіацентрі Україна.

"За перше півріччя було 54 обвинувальні вироки суду. На даний час це рекорд за час існування антикорупційних органів. Також було направлено до суду 24 позови про стягнення необґрунтованих активів. Ми активно розвиваємо цей інститут", – зазначив Олександр Клименко.