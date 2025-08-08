У САП повідомили про рекордну кількість обвинувальних вироків – понад 50 за пів року
Антикорупційна інфраструктура робить поступові, але відчутні кроки, щоб удосконалити антикорупційне законодавство та працює над обвинувальними вироками корупціонерам
Про це повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в Медіацентрі Україна.
"За перше півріччя було 54 обвинувальні вироки суду. На даний час це рекорд за час існування антикорупційних органів. Також було направлено до суду 24 позови про стягнення необґрунтованих активів. Ми активно розвиваємо цей інститут", – зазначив Олександр Клименко.
- Раніше голова Ради громадського контролю при НАБУ Антон Швець заявив, що критика щодо діяльності антикорупційних органів є, але нещодавно НАБУ показала достатньо велику кількість кейсів, в яких передала до суду справи по топових політиках.
