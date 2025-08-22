У Софії Київській презентували монографію про Григорія Сковороду, створену за підтримки Фонду "МХП-Громаді"

Видання побачило світ завдяки підтримці Благодійного фонду "МХП-Громаді", який уже понад уже 10 років розвиває українські громади, підтримує культуру.

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Монографія, присвячена 300-річчю від дня народження мислителя, систематизує понад десятирічну працю науковців і висвітлює всі аспекти життя та творчості Сковороди Ідея книги зародилася ще у 2011 році під час XV Сковородинівських читань, а реалізація стала можливою завдяки спільній роботі 52 українських і європейських дослідників з Польщі, Німеччини, Словаччини та Італії.

"Якщо ми сьогодні мислимо такими категоріями, як сталий розвиток громади чи держави, то культура є наріжним каменем та фундаментом. Сталий розвиток — це про людей, а не про технології. Тому підтримка культури — це фундамент для держави й бізнесу", – підкреслив Юрій Мельник, заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП, голова Наглядової ради БФ "МХП-Громаді".

Протягом 10 років Благодійний фонд "МХП-Громаді" інвестував у розвиток культури понад 82 мільйони гривень, системно підтримуючи відновлення та збереження української спадщини. Ця робота допомагає громадам не лише зберігати ідентичність, а й формувати стійке майбутнє.

“Ми розуміємо всю важливість відновлення нашої спадщини, нашої культури, адже так ми підіймаємо ідентичність українців. В ці часи, коли триває війна за наше виживання, ми всі маємо розуміти, що для нас є важливо, і звідки ми прийшли. Якщо ми не будемо розуміти нашої спадщини, нашого минулого, ми не зможемо йти в майбутнє”, – зазначив Олександр Пахолюк, директор Благодійного Фонду "МХП-Громаді".

Письменник і військовий Сергій Жадан назвав Сковороду символом освіченості та національної ідентичності, який і сьогодні надихає студентів та педагогів.

"Я сковородинець, закінчував Харківський педагогічний університет імені Сковороди. Сковорода, власне, для нас, студентів-педагогів був патроном, він патрон Харкова, для нас це справді постать важлива, постать, яка місто й оберігає, і освячує", - сказав він.

"Сковорода був тією людиною, яка першою почала філософськими термінами з такою глибинною душевною проникністю писати про людину як про всесвіт, про людину як про цілісну універсальну структуру", - зазначила своєю чергою професорка КНУ імені Тараса Шевченка, голова Українського культурного фонду Наталія Кривда.

Таким чином, видання "Вічно сучасний" стало не лише вагомим науковим досягненням, але й важливим культурним проєктом, що демонструє значення спадщини Сковороди для сучасної України та підтверджує роль культури як фундаменту сталого розвитку.