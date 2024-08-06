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У США звучали запитання про корупцію, - нардепка Іонова вважає, що скандал із тендером на відбудову Охматдиту матиме наслідки

Марина Клюєва
6 серпня, 2024 вiвторок
19:28
Суспільство ракетна атака на Охматдит

Народна депутатка України Марія Іонова вважає, що скандал із тендером на відбудову Охматдиту може мати наслідки з боку підтримки західних партнерів

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Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Це буде мати наслідки, я вам скажу, ми відвідуючи Сполучені Штати Америки вже відчули в таких інституціях як Держдеп, Національна рада безпеки, конгресмени, тобто питання такі риторичні про корупцію, вони вже звучали, тобто просто дійсно є воєнний стан, є така трагічна ситуація, скажімо так, такі агресивні дії Російської Федерації, і зрозуміло, що наші партнери, вони намагаються, ну, скажемо так, за закритими дверима деякі такі делікатні питання обговорювати, щоб не підірвати оцю довіру", - каже Іонова. 

Вона зазначила, що від західних партнерів звучать питання, від яких надалі може залежати фінансова підтримка України.

"Коли ми говоримо з вами про Охматдит, про військовий меморіальний комплекс, знову ж таки нам говорили і про свободу слова, тут ми бачимо, як просто віддаються мільярди, як там збільшений бюджет був на телеканал Рада, да і все це має відношення до тих чи інших компаній, які мають безпосередній зв'язок з владою. Тобто це буде мати наслідки в майбутньому, і це надзвичайно гірко через те, що, на жаль, у нас досі всередині наша економіка так не побудована, що ми можемо самі утримувати свої бюджети, ми дійсно залежні оцього прямого фінансування від міжнародних фінансових структур і  інституцій. І зрозуміло, що буде важче переконувати ті ж парламенти світу, як національні, так і європейський парламент, про те, що нам необхідні такі кошти", - зазначила нардепка. 

За її словами, Україні важко дати відповідь на питання, які стосуються принципів демократії.

"На кожній зустрічі в будь-якому випадку будуть говорити про основоположні цінності і принципи демократії, це верховенство права, це захист прав власності, це свобода слова, і, на жаль, ми на ці питання якісно не даємо відповіді, і повірте, оцей сезон, так, зараз відпустки, але все це враховується, ніхто це не дасть забути, і з вересня місяця, коли нам буде нам важливо працювати із нашими європейськими партнерами, американськими партнерами, все це буде враховано, і на жаль, воно не буде, знаєте, так прикрашати нашу державу і наші державні органи влади", - додала Іонова.

Скандал з відбудовою Охматдиту: в чому суть і що відомо

Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" 23 липня оголосила тендер на відновлення будівлі після руйнувань, спричинених російським ракетним ударом 8 липня.

1 серпня журналісти проєкту "Наші гроші" поінформували, що переможцем тендеру на ремонт корпусу Охматдиту обрали компанію "Буд-технолоджі", чия пропозиція була третя за дорожнечею - 307 млн грн. При цьому журналісти розповіли, що замовник з невідомих причин проігнорував певні проблеми у пропозиції "Буд-технолоджі". 

Очільник МОЗ Віктор Ляшко відреагував на публікацію "Наших грошей", заявивши, що договір із компанією, яка виграла тендер, ще не підписали, оскільки вивчали спроможність компанії виконати всі необхідні роботи. А БФ "Охматдит - Здорове дитинство" зазначив, що "категорично заперечує всі звинувачення щодо непрозорості та недоброчесності у використанні коштів, зібраних на відновлення корпусу НДСЛ "Охматдит". 

Зрештою 2 серпня Віктор Ляшко заявив, що попередній тендер на відбудову Охматдиту скасують, а новий проведуть через ProZorro із залученням ревізійно-наглядової ради.

Уже 5 серпня видання "Наші гроші" повідомило про ще два оголошені тендери для Охматдиту: на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду і внутрішнього опорядження будівлі, яка зазнала пошкоджень унаслідок російської атаки 8 липня. Система Prozorro свідчить, що технічний нагляд за ремонтом мало б здійснювати ТОВ "Ік-Проект" за 5,22 млн грн, а договір на інженерно-консультаційні послуги на суму 9,35 млн грн хотіли укласти з ТОВ "Васеньов Інжиніринг". 

Після оприлюднення цієї інформації в МОЗ назвали згадані тендери "супутніми" й пояснили, що оскільки був скасований тендер на проведення ремонтних робіт, скасовуються і ці супутні тендери.

6 серпня Міністерство охорони здоров'я затвердило положення про раду з відновлення Охматдиту.

Теги:
Україна
тендери
корупція в Україні
Війна з Росією
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
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