У МОЗ повідомили, хто увійде до складу ради з відновлення Охматдиту
Міністерство охорони здоров'я затвердило положення про раду з відновлення Охматдиту
Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
У міністерстві зазначили, що рада має забезпечувати громадський контроль за всіма процесами відновлення, зокрема за дотриманням прозорості й доброчесності у виборі підрядника для виконання поточного ремонту та внутрішнього опорядження будівлі сучасного лікувально-діагностичного комплексу лікарні.
До складу ради з відновлення увійдуть 15 осіб, а сам склад затверджуватимуть у два етапи.
На першому етапі до ради увійдуть представники:
- благодійників, які зробили найбільші пожертви, та організаторів збору (6 людей);
- Міністерства охорони здоровʼя (1 людина);
- Охматдиту (1 людина).
На другому етапі відберуть 7 представників громадських об’єднань і благодійних організацій, які працюють у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів та розвитку охорони здоров’я.
Цих представників відбере персональний склад ради з відновлення, сформований на першому етапі, за результатами розгляду заявок і рейтингового голосування.
Оголошення про прийом заявок оприлюднять на сайті МОЗ. Із критеріями відбору кандидатів та порядком подачі заявок можна ознайомитися в положенні.
Першочергово до складу ради запропонують увійти представникам благодійників, зважаючи на розмір внесків на відбудову й відновлення Охматдиту та участь в організації збору благодійних коштів.
Скандал з відбудовою Охматдиту: в чому суть і що відомо
Національна дитяча спеціалізована лікарня "Охматдит" 23 липня оголосила тендер на відновлення будівлі після руйнувань, спричинених російським ракетним ударом 8 липня.
1 серпня журналісти проєкту "Наші гроші" поінформували, що переможцем тендеру на ремонт корпусу Охматдиту обрали компанію "Буд-технолоджі", чия пропозиція була третя за дорожнечею - 307 млн грн. При цьому журналісти розповіли, що замовник з невідомих причин проігнорував певні проблеми у пропозиції "Буд-технолоджі".
Очільник МОЗ Віктор Ляшко відреагував на публікацію "Наших грошей", заявивши, що договір із компанією, яка виграла тендер, ще не підписали, оскільки вивчали спроможність компанії виконати всі необхідні роботи. А БФ "Охматдит - Здорове дитинство" зазначив, що "категорично заперечує всі звинувачення щодо непрозорості та недоброчесності у використанні коштів, зібраних на відновлення корпусу НДСЛ "Охматдит".
Зрештою 2 серпня Віктор Ляшко заявив, що попередній тендер на відбудову Охматдиту скасують, а новий проведуть через ProZorro із залученням ревізійно-наглядової ради.
Уже 5 серпня видання "Наші гроші" повідомило про ще два оголошені тендери для Охматдиту: на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду і внутрішнього опорядження будівлі, яка зазнала пошкоджень унаслідок російської атаки 8 липня. Система Prozorro свідчить, що технічний нагляд за ремонтом мало б здійснювати ТОВ "Ік-Проект" за 5,22 млн грн, а договір на інженерно-консультаційні послуги на суму 9,35 млн грн хотіли укласти з ТОВ "Васеньов Інжиніринг".
Після оприлюднення цієї інформації в МОЗ назвали згадані тендери "супутними" й пояснили, що оскільки був скасований тендер на проведення ремонтних робіт, скасовуються і ці супутні тендери.
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