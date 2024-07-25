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"У столиці впровадять графіки відключення води": у Київводоканалі спростували фейк

Ольга Бабишена
25 липня, 2024 четвер
23:24
Суспільство вода

У мережі почала ширитися інформація про запровадження графіків відключення водопостачання у столиці: у Київводоканалі 25 липня заявили, що це фейк

Зміст

Про це інформує Київводоканал. 

Коментуючи інформацію про нібито введення графіків постачання води, яка шириться мережею, у Київводоканалі наголосили, що послуги водопостачання та водовідведення у Києві надаються цілодобово та в повному обсязі. Виняток становлять лише аварійні ситуації на трубопроводах.

"Закликаємо вас не довіряти фейковим новинам та орієнтуватися лише на офіційні джерела інформації: наш сайт, сторінку у Facebook, а також офіційні ресурси Київської міської державної адміністрації - КМДА", - додали у Київводоканалі. 

  • Раніше російські телеграм-канали поширювали фото "документу", який нібито отримують власники квартир у Тернополі, де їм погрожують відключити газ та воду, якщо вони не зʼявляться в місцевий ТЦК. 
Теги:
Україна
фейк
новини Києва
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