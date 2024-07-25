"У столиці впровадять графіки відключення води": у Київводоканалі спростували фейк

Про це інформує Київводоканал.

Коментуючи інформацію про нібито введення графіків постачання води, яка шириться мережею, у Київводоканалі наголосили, що послуги водопостачання та водовідведення у Києві надаються цілодобово та в повному обсязі. Виняток становлять лише аварійні ситуації на трубопроводах.

"Закликаємо вас не довіряти фейковим новинам та орієнтуватися лише на офіційні джерела інформації: наш сайт, сторінку у Facebook, а також офіційні ресурси Київської міської державної адміністрації - КМДА", - додали у Київводоканалі.