"У столиці впровадять графіки відключення води": у Київводоканалі спростували фейк
У мережі почала ширитися інформація про запровадження графіків відключення водопостачання у столиці: у Київводоканалі 25 липня заявили, що це фейк
Про це інформує Київводоканал.
Коментуючи інформацію про нібито введення графіків постачання води, яка шириться мережею, у Київводоканалі наголосили, що послуги водопостачання та водовідведення у Києві надаються цілодобово та в повному обсязі. Виняток становлять лише аварійні ситуації на трубопроводах.
"Закликаємо вас не довіряти фейковим новинам та орієнтуватися лише на офіційні джерела інформації: наш сайт, сторінку у Facebook, а також офіційні ресурси Київської міської державної адміністрації - КМДА", - додали у Київводоканалі.
- Раніше російські телеграм-канали поширювали фото "документу", який нібито отримують власники квартир у Тернополі, де їм погрожують відключити газ та воду, якщо вони не зʼявляться в місцевий ТЦК.
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