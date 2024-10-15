У таборі "Артек" олімпійці спільно з дітьми встановили рекорд України з наймасовішої руханки
У таборі "Артек" відбулась тематична зміна "Національно-патріотичний вишкіл "Гуртуємось до Перемоги!" за участю титулованих українських олімпійців
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.
Олімпійські чемпіони приїхали в табір "Артек", щоб разом з дітьми встановити рекорд України з найбільшої руханки. В ній взяли участь 600 артеківців разом зі спортсменами.
Генеральний директор Артеку Сергій Капустін розповів, що заходи за участі олімпійських спортсменів у таборі відбувається вже традиційно у співпраці з НОК України.
"Вперше була така кількість олімпійців одночасно. І вперше олімпійці взяли участь у спільній руханці", - сказав він.
За словами Капустіна, на зміні є 600 дітей з усіх регіонів Україні. До них приїхали 20 олімпійців включно з представниками НОК.
Бронзова призерка Олімпійських ігор 2024 Ірина Геращенко розповіла, що коли спортсмени спілкувалися з дітьми, то з'ясували, що багато артеківців займаються спортом.
Потім олімпійці висаджували дерева.
- Раніше у закарпатському "Артеку" встановили національний рекорд. До Дня Незалежності там створили символічний 140-метровий рушник.
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