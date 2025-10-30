У сортувальному центрі Укрпошти в Києві вибухнула посилка: 5 працівників постраждали

Про це поінформували поліція Києва та мер Віталій Кличко.

"Медики госпіталізували пʼятьох постраждалих внаслідок вибуху посилки в одному з відділень "Укрпошти", – написав міський голова.

Поліція уточнює: вибух стався у відділені пошти в Соломʼянському районі столиці – під час огляду однієї з посилок на сортувальному центрі.

Гендиректор пошти Ігор Смілянський згодом розповів, що вибух стався на сортувальному центрі.

"Інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей. Завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом. Система контролю спрацювала, але, на жаль, п’ятеро співробітників зазнали поранень", – зазначив він.

Наразі триває слідство.