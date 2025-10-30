У сортувальному центрі Укрпошти в Києві вибухнула посилка: 5 працівників постраждали
Ввечері 30 жовтня у сортувальному центрі Укрпошти в Соломʼянському районі Києва вибухнула посилка, іншу з небезпечним вмістом вилучили. 5 працівників пошти госпіталізовані
Про це поінформували поліція Києва та мер Віталій Кличко.
"Медики госпіталізували пʼятьох постраждалих внаслідок вибуху посилки в одному з відділень "Укрпошти", – написав міський голова.
Поліція уточнює: вибух стався у відділені пошти в Соломʼянському районі столиці – під час огляду однієї з посилок на сортувальному центрі.
Гендиректор пошти Ігор Смілянський згодом розповів, що вибух стався на сортувальному центрі.
"Інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей. Завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом. Система контролю спрацювала, але, на жаль, п’ятеро співробітників зазнали поранень", – зазначив він.
Наразі триває слідство.
- Раніше генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що компанія змінить порядок виплати пенсій у прифронтовій зоні після того, як росіяни вдарили по Яровій на Донеччині, внаслідок чого загинули 20 людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.72 Купівля 41.72Продаж 42.19
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе