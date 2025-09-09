Укрпошта змінить порядок виплати пенсій на прифронтових територіях після удару РФ по Яровій
Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що компанія змінить порядок виплати пенсій у прифронтовій зоні після того, як росіяни вдарили по Яровій на Донеччині, внаслідок чого загинули 20 людей
Про це він написав у telegram.
"Від початку війни ми постійно змінювали процедури безпеки, і, як видно на відео, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченими. Але, мабуть, хтось здав координати", – зазначив Смілянський.
Він додав, що Укрпошта домовилися з військово-цивільною адміністрацією змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні. Подробиці цього він наразі не оголошує публічно.
Водночас гендиректор розповів, що внаслідок атаки окупантів поранення отримала начальниця відділення Юля: загрози її життю немає, вона перебуває в лікарні.
- У вівторок, 9 вересня, росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій: більше 20 людей загинули.
