Росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій: більше 20 людей загинули

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, росіяни завдали удару по цивільних громадянах у момент, коли видавалися пенсії. Станом на 12:21 відомо, за попередньою інформацією, про понад 20 загиблих людей.

"Такі удари Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу. Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть", - наголосив президент.

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін поінформував, що станом на 12:30 відомо про щонайменше 21 загиблу людину і стільки ж поранених.

"Зараз на місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада. Допомагаємо постраждалим і встановлюємо точні наслідки цього злочину", - додав він.