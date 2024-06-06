У Вінниці обікрали могилу наймолодшого оборонця Азовсталі Назарія Гринцевича на псевдо Грінка

Про це повідомила мати Назарія Гринцевича Маріанна Колос.

"Вкрали собаку Назара! Я його купила йому на першу зарплату, коли Назар був маленький ще - півтора рочка. Я вимушена була йти на роботу, заробила зарплату - 700 грн і купила собаку йому за 500 грн. Я працювала зранку до світанку, щоб прогодувати дитину!" - написала у соціальній мережі жінка.

Назарій Гринцевич на псевдо Грінка тримав оборону на Азовсталі, після чого потрапив у полон. Понад 4 місяці його тримали в колонії "ДНР". 21 вересня 2022 року оборонця разом з 215 українськими військовополоненими визволили з полону.

Грінка повернувся на фронт і загинув на війні проти російських загарбників на початку травня, у 21 рік. Він був наймолодшим оборонцем Азовсталі в Маріуполі.