У Вінниці обікрали могилу наймолодшого оборонця Азовсталі Назарія Гринцевича на псевдо Грінка
У Вінниці з могили наймолодшого оборонця Азовсталі Назарія Гринцевича на псевдо Грінка невідомі вкрали подарунок від матері - іграшкового собаку
Про це повідомила мати Назарія Гринцевича Маріанна Колос.
"Вкрали собаку Назара! Я його купила йому на першу зарплату, коли Назар був маленький ще - півтора рочка. Я вимушена була йти на роботу, заробила зарплату - 700 грн і купила собаку йому за 500 грн. Я працювала зранку до світанку, щоб прогодувати дитину!" - написала у соціальній мережі жінка.
Назарій Гринцевич на псевдо Грінка тримав оборону на Азовсталі, після чого потрапив у полон. Понад 4 місяці його тримали в колонії "ДНР". 21 вересня 2022 року оборонця разом з 215 українськими військовополоненими визволили з полону.
Грінка повернувся на фронт і загинув на війні проти російських загарбників на початку травня, у 21 рік. Він був наймолодшим оборонцем Азовсталі в Маріуполі.
- Фонд імені Максима Кривцова створив мерч із цитатами загиблого на війні поета і воїна, прибуток з продажу якого буде переданий мамі захисника, Надії Кривцовій.
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