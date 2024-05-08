На фронті загинув наймолодший оборонець Азовсталі Назарій Гринцевич на псевдо "Грінка"

Про це повідомляють "Суспільне" та група спеціального призначення "Контакт 12" бригади "Азов".

"Вагу цієї втрати для кожного з нас і для України неможливо описати словами", - пишуть побратими полеглого військовослужбовця.

Зазначається, що Назарій три місяці тримав оборону на Азовсталі, після чого потрапив у полон. Понад 4 місяці його тримали в колонії "ДНР". 21 вересня оборонця разом з 215 українськими військовополоненими визволили з російського полону.

Натомість після цього Назарій заснував з товаришами підрозділ "Контакт 12", де став командиром взводу оптичних спостерігачів.