На фронті загинув наймолодший оборонець Азовсталі Назарій Гринцевич на псевдо "Грінка"
На війні проти російських загарбників загинув 21-річний захисник України Назарій Гринцевич на псевдо "Грінка". Він був наймолодшим оборонцем Азовсталі в Маріуполі
Про це повідомляють "Суспільне" та група спеціального призначення "Контакт 12" бригади "Азов".
"Вагу цієї втрати для кожного з нас і для України неможливо описати словами", - пишуть побратими полеглого військовослужбовця.
Зазначається, що Назарій три місяці тримав оборону на Азовсталі, після чого потрапив у полон. Понад 4 місяці його тримали в колонії "ДНР". 21 вересня оборонця разом з 215 українськими військовополоненими визволили з російського полону.
Натомість після цього Назарій заснував з товаришами підрозділ "Контакт 12", де став командиром взводу оптичних спостерігачів.
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