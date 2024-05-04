Захищаючи рідну Донеччину, на фронті загинув громадський активіст з Покровська Дмитро Лисенко

Про це повідомив Петро Порошенко у Facebook.

Дмитро Лисенко був громадським діячем та активістом у Покровську. Після повномасштабного вторгнення він вступив до лав Сил оборони. Після поранення повернувся до служби.



"Дмитро був людиною, з якою багато людей пов’язували майбутнє Донеччини, її відбудову та розвиток. Людиною, яка є символом нового покоління молодих жителів Донеччини: патріотичних, сміливих, розумних, відкритих до світу. Справжній інтелектуал, який багато думав, шукав шляхи розв'язання проблем, сумнівався, ухвалював складні рішення. Полум’яний патріот і рішучий воїн, який кров’ю, потом, а, врешті, й життям довів свою віру у святі ідеї розбудови української державності", - написав Порошенко.



У Дмитра залишилася дружина і маленька донечка.