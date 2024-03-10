У західних областях України очікуються сильний вітер та дощі, в інших регіонах опадів не буде: прогноз погоди на 11 березня від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

11 березня в більшості областей України опадів не буде.

"Понеділок, синоптичний, в Україні перебуватиме значною мірою під впливом антициклону на ім'я Klemens, тому опадів завтра в більшості областей не буде", - написала синоптикиня.

Водночас близькість атмосферних фронтів циклонічної системи Elfi зумовить сильний вітер та дощі в західних областях України.

Наталка Діденко зазначає, що температура повітря суттєво не зміниться.

Уночі -1-7 °C, на заході +1+5 °C. На півночі та сході країни 11-го березня очікується +1+4 °C, у центральних регіонах +5+8 °C, на Полтавщині +2+4 °C. У південній частині та на заході +6+11 °C, а на Закарпатті до +15 °C.

Погода у столиці

У Києві понеділок 11-го березня буде без опадів. Вночі очікується -1-4 °C, удень - близько +5 °C.

Однак згодом температура повітря знижуватиметься. Водночас очікується збільшення опадів у вигляді дощу й мокрого снігу.