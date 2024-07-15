У законі не йдеться про зобов'язання самостійно пройти ВЛК: нардепка Фріз про накладання штрафів після 16 липня

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Закон говорить, що протягом 60 днів громадяни, які підпадають під призовний вік від 18 до 60 років, зобов'язані, використовуючи три механізми, оновити свої дані. У разі неоновлення своїх даних, накладається адміністративний штраф. Друге, що стосується ВЛК, то це наступний крок щодо оновлення даних, який можна здійснити виключно, якщо було отримано сповіщення або повістка від ТЦК. Тобто без наявності повістки ТЦК щодо необхідності пройти ВЛК та оновити дані по ВЛК штрафи застосовуватися не можуть, тому що ви оновили свої дані, отже, виконали обов'язок, який було закладено у законі", - зауважила нардепка.

Ірина Фріз підкреслила, що у законі не говориться про те, що військовозобов'язані або призовники окрім оновлення даних у ТЦК, також мають пройти ВЛК самостійно.