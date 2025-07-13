У Запоріжжі в кар’єрі потонув 17-річний юнак
У Запоріжжі 17-річний юнак пішов купатися у затопленому кар’єрі, а пірнувши у воду, більше не з’явився на поверхні. Його тіло дістали з води рятувальники
Про це інформує ДСНС Запоріжжя.
Інцидент стався напередодні, 12 липня, у непристосованому для купання місці одного з районів Запоріжжя.
"Як з’ясувалося, у затопленому кар’єрі 17-річний хлопець пірнув у воду та не з’явився на поверхні. На місце події виїхали водолази ДСНС. Пошукові роботи тривали до настання темряви та були поновлені зранку 13 липня", - розповіли рятувальники.
Зазначається, що водолази здійснювали обстеження дна, а також використовували підводний дрон.
фото: ДСНС Запоріжжя
"Наступного дня рятувальники виявили тіло хлопця на глибині 10 метрів на відстані 10 метрів від берега. Загиблого дістали на поверхню та передали працівникам поліції для проведення судово-медичної експертизи", - зазначили в ДСНС.
фото: ДСНС Запоріжжя
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