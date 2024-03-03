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У Запоріжжі відкриють дві підземні школи

3 березня, 2024 неділя
20:59
Суспільство школа

До травня в Запоріжжі розпочнеться будівництво двох підземних шкіл. Їх планують відкрити до початку нового навчального року

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, таким чином влада намагається забезпечити очне навчання школярів, адже саме його відсутність часто стає причиною, через яку сім’ї виїжджають із міста.

"Сьогодні майже немає офлайн, змішаної системи навчання на території міста Запоріжжя, і це один з основних приводів виїжджати мешканцям Запоріжжя зі своїми сім’ями, дітьми з Запоріжжя для того, щоб діти могли здобувати освіту. Звісно, ми для себе одним з рішень знайшли - це будівництво підземних шкіл", - сказав він. 

Школи планують збудувати у різних районах міста із залученням міжнародних партнерів.

"До 1 вересня їх з’явиться у Запоріжжі щонайменше дві в різних районах міста. І сьогодні ми ведемо перемовини з нашими міжнародними партнерами, щоб вони профінансували цей проєкт. Будівництво розпочнеться до травня місяця, і за чотири місяці ми плануємо побудувати цілі підземні міста, де наші діти зможуть здобувати безпечну освіту", - розповів Федоров.

Також він зазначив, що поки не вирішено, на якій глибині буде здійснюватись будівництво: "Що стосується глибини, то все буде залежати від району, від військової ситуації та звичайно ж ці проєкти будуть погоджуватись із військовим керівництвом для того, щоб точно наші діти під час повітряних тривог могли не зупиняти учбовий процес, а здобувати повноцінну освіту офлайн".

  • 17 лютого повідомлялось, що очільник ЗОВА Федоров повідомив про плани відкрити у Запоріжжі підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання у новому навчальному році.
Теги:
Україна
освіта
Запоріжжя
Війна з Росією
Запорізька область
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