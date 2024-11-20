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У застосунку Резерв+ з’явилася відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків

Катерина Ганжа
20 листопада, 2024 середа
18:25
Суспільство Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг

У застосунку Резерв+ з'явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Це стосується сімей, які мають трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України. 

Зазначається, що оновлена версія застосунку вже доступна у AppStore та PlayMarket.

"Через Резерв+ вже оформлено чи поновлено 150 тисяч відстрочок. І тепер вони доступні й для багатодітних батьків, що мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі. Продовжуємо працювати над взаємодією із Єдиним реєстром боржників, щоб стали доступними відстрочки для багатодітних батьків усіх типів", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У відомстві додали, що орім багатодітних батьків, сервіс онлайн-відстрочок також доступний для:

  • людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;
  • студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. 

Як працює онлайн-відстрочка? 

"Необхідно авторизуватися у Резерв+ і надіслати запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі", - розповіли в Міноборони. 

У відомстві зазначили, що люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення. Студенти, аспіранти та докторанти отримуватимуть відстрочку до кінця дії воєнного стану і мобілізації.

Міноборони працює над тим, щоб онлайн-відстрочки були доступними і для інших категорій громадян, додали у відомстві.  

  • Міністерство оборони України 18 травня запустило мобільний застосунок Резерв+, через який військовозобов'язані, призовники та резервісти можуть оновити свої облікові дані.
  • 4 листопада у Резерв+ запустили бета-тестування онлайн-відстрочок від мобілізації.
  • 9 листопада сервіс запустили для деяких категорій українців.
  • 11 листопада повідомлялося, що за три дні українці згенерували у застосунку Резерв+ 100 тис. відстрочок. 
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
Технології
Війна з Росією
Військові новини
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