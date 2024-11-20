У застосунку Резерв+ з’явилася відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зазначається, що оновлена версія застосунку вже доступна у AppStore та PlayMarket.

"Через Резерв+ вже оформлено чи поновлено 150 тисяч відстрочок. І тепер вони доступні й для багатодітних батьків, що мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі. Продовжуємо працювати над взаємодією із Єдиним реєстром боржників, щоб стали доступними відстрочки для багатодітних батьків усіх типів", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

У відомстві додали, що орім багатодітних батьків, сервіс онлайн-відстрочок також доступний для:

людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;

студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку.

Як працює онлайн-відстрочка?

"Необхідно авторизуватися у Резерв+ і надіслати запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі", - розповіли в Міноборони.

У відомстві зазначили, що люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення. Студенти, аспіранти та докторанти отримуватимуть відстрочку до кінця дії воєнного стану і мобілізації.

Міноборони працює над тим, щоб онлайн-відстрочки були доступними і для інших категорій громадян, додали у відомстві.