У застосунку Резерв+ з’явилася відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків
У застосунку Резерв+ з'явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Це стосується сімей, які мають трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
Зазначається, що оновлена версія застосунку вже доступна у AppStore та PlayMarket.
"Через Резерв+ вже оформлено чи поновлено 150 тисяч відстрочок. І тепер вони доступні й для багатодітних батьків, що мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі. Продовжуємо працювати над взаємодією із Єдиним реєстром боржників, щоб стали доступними відстрочки для багатодітних батьків усіх типів", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
У відомстві додали, що орім багатодітних батьків, сервіс онлайн-відстрочок також доступний для:
- людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності;
- студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку.
Як працює онлайн-відстрочка?
"Необхідно авторизуватися у Резерв+ і надіслати запит. Система перевірить, чи маєте ви право на відстрочку. Якщо так, то цей статус відобразиться в електронному військовому документі", - розповіли в Міноборони.
У відомстві зазначили, що люди з інвалідністю отримуватимуть відстрочку на рік або до кінця дії пенсійного посвідчення. Студенти, аспіранти та докторанти отримуватимуть відстрочку до кінця дії воєнного стану і мобілізації.
Міноборони працює над тим, щоб онлайн-відстрочки були доступними і для інших категорій громадян, додали у відомстві.
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