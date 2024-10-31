У жовтні було ухвалено близько сотні рішень не увʼязнювати військових за перше СЗЧ

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

"Лише у жовтні за матеріалами ДБР суди у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях винесли близько сотні рішень не ув’язнювати військових, а дозволити їм повернутися на службу", - йдеться в матеріалі.

ДБР зазначає, що у Львові суд ухвалив відповідне рішення стосовно військового, котрий у березні самовільно залишив свою частину в Донецькій області. У ході досудового розслідування чоловіка затримали й згодом оголосили підозру в СЗЧ.

"Затриманий пояснив, що довго перебував на передовій і просто не витримав навантаження, однак шкодує про скоєне. Враховуючи, що військовослужбовець вчинив таке правопорушення вперше і готовий продовжувати службу, суд на підставі ч. 5 ст. 401 КК України постановив звільнити його від кримінальної відповідальності", - пояснює ДБР.

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Володимир-Волинський міський суд Волинської області наприкінці жовтня звільнив від кримінальної відповідальності військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину в листопаді 2023 року. Чоловік покаявся у скоєному та отримав письмову згоду командира військової частини поновити його на службі. На підставі цього суд вирішив звільнити його від кримінальної відповідальності.

У Бюро додають, що за СЗЧ без поважних причин, вчинене у бойових обставинах, передбачено позбавлення волі до 10 років.

"Але ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій, допомогти своїм побратимам боронити країну", - наголошують у повідомленні.