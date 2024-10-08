В Україні суд уперше не увʼязнив військового за самовільне залишення частини: він продовжить службу

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Зазначено, що суд вперше не увʼязнив військового за самовільне залишення частини, оскільки військовослужбовець висловив клопотання продовжити службу в іншій частині, командир якої надав на це згоду.

Також у ДБР зауважили: українські суди звільнили від кримінальної відповідальності ще трьох військових, котрі залишили місце служби у 2022-2024 роках.

Такі заходи стали можливими згідно з законом №11322, який звільняє військових від кримінальної відповідальності за дезертирство й самовільне залишення частини (СЗЧ), якщо це відбулося вперше. Водночас такі рішення можуть прийняти лише за умови, що військові повернуться на службу добровільно.

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