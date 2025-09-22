Убивство Максима Матерухіна на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
Шевченківський районний суд міста Києва засудив Артема Косова, звинуваченого в убивстві неповнолітнього Максима Матерухіна на столичному фунікулері у квітні минулого року, до довічного позбавлення волі
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Шевченківський районний суд міста Києва 22 вересня засудив працівника Управління державної охорони Артема Косова, звинуваченого в убивстві неповнолітнього Максима Матерухіна на столичному фунікулері у квітні 2024 року, до довічного увʼязнення.
Батьки Максима Матерухіна, які були присутні в залі суду, почувши вирок, розплакались.
"Ми цього дуже довго чекали. Цей день настав, до якого ми так довго йшли. Це найкращий буде подарунок Максу завтра на день народження", - сказала мати.
Прокурор Руслан Кравченко, який представляв сторону обвинувачення, зазначив, що задоволений рішенням суду.
"Цей вирок максимально наближений до справедливості. Чому? На мою думку, були обставини, фактаж, який трапився - працівник Управління державної охорони, який був пʼяним і обкуреним, який вирішив зробити кидок, і настали важкі наслідки. Неповнолітня особа загинула, втратила життя. Максим не має шанс на життя. А ця особа, яка вбила, має шанс на життя і буде жити", - сказав прокурор.
Він додав, що апеляція можлива, утім позиція обвинувачення чітка і доведена.
Убивство підлітка на станції фунікулера в Києві: що відомо
Про цю подію ввечері неділі, 7 квітня 2024 року, повідомили telegram-канали "Реальний Київ" та "Київ Оперативний". Повідомляли, що на верхній станції фунікулера, яка виходить до будівлі Міністерства закордонних справ і Михайлівського Золотоверхого монастиря, стався конфлікт між молодиками.
У Київпастрансі згодом повідомили про припинення руху через "хуліганський випадок", але не надали подробиць.
Наступного дня у пресслужбі ДБР заявили про відкриття кримінального провадження за фактом трагедії на станції київського фунікулера. За їхніми даними, того вечора між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім виник конфлікт. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той упав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.
Правоохоронця затримали й відсторонили від виконання обовʼязків. Увечері 8 квітня у Державному бюро розслідувань інформували, що військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).
9 квітня 2024 року співробітникові УДО, якому висунули підозру в убивстві підлітка, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, який потім неодноразово продовжували.
14 серпня працівника Управління державної охорони Артема Косова, звинуваченого у вбивстві школяра Максима Матерухіна в Києві, залишили під вартою ще на 60 днів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 48.29Продаж 48.97
- Актуальне
- Важливе