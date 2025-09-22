Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство Убивство Максима Матерухіна на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення

Убивство Максима Матерухіна на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення

Дар'я Тарасова
22 вересня, 2025 понедiлок
15:41
Суспільство

Шевченківський районний суд міста Києва засудив Артема Косова, звинуваченого в убивстві неповнолітнього Максима Матерухіна на столичному фунікулері у квітні минулого року, до довічного позбавлення волі

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Шевченківський районний суд міста Києва 22 вересня засудив працівника Управління державної охорони Артема Косова, звинуваченого в убивстві неповнолітнього Максима Матерухіна на столичному фунікулері у квітні 2024 року, до довічного увʼязнення.

Батьки Максима Матерухіна, які були присутні в залі суду, почувши вирок, розплакались.

"Ми цього дуже довго чекали. Цей день настав, до якого ми так довго йшли. Це найкращий буде подарунок Максу завтра на день народження", - сказала мати.

Прокурор Руслан Кравченко, який представляв сторону обвинувачення, зазначив, що задоволений рішенням суду.

"Цей вирок максимально наближений до справедливості. Чому? На мою думку, були обставини, фактаж, який трапився - працівник Управління державної охорони, який був пʼяним і обкуреним, який вирішив зробити кидок, і настали важкі наслідки. Неповнолітня особа загинула, втратила життя. Максим не має шанс на життя. А ця особа, яка вбила, має шанс на життя і буде жити", - сказав прокурор.

Він додав, що апеляція можлива, утім позиція обвинувачення чітка і доведена.

Убивство підлітка на станції фунікулера в Києві: що відомо

Про цю подію ввечері неділі, 7 квітня 2024 року, повідомили telegram-канали "Реальний Київ" та "Київ Оперативний". Повідомляли, що на верхній станції фунікулера, яка виходить до будівлі Міністерства закордонних справ і Михайлівського Золотоверхого монастиря, стався конфлікт між молодиками.

У Київпастрансі згодом повідомили про припинення руху через "хуліганський випадок", але не надали подробиць.

Наступного дня у пресслужбі ДБР заявили про відкриття кримінального провадження за фактом трагедії на станції київського фунікулера. За їхніми даними, того вечора між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім виник конфлікт. Після виходу з вагона на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той упав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

Правоохоронця затримали й відсторонили від виконання обовʼязків. Увечері 8 квітня у Державному бюро розслідувань інформували, що військовослужбовцю Управління державної охорони України повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

9 квітня 2024 року співробітникові УДО, якому висунули підозру в убивстві підлітка, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, який потім неодноразово продовжували.

14 серпня працівника Управління державної охорони Артема Косова, звинуваченого у вбивстві школяра Максима Матерухіна в Києві, залишили під вартою ще на 60 днів.

 

