"Учні не асоціюють ЗСУ з представниками ТЦК": директорка школи прокоментувала інцидент зі сценкою про побиття представника ТЦК

Про це директорка Київської школи №309 Ольга Тимошенко розповіла в коментарі кореспондентці Еспресо Наталі Стареправо.

Ольга Тимошенко повідомила, що до Дня всіх закоханих у школі був влаштований концерт. На репетиціях був присутній педагог-організатор, але, за словами директорки, ніхто з учнів не приносив камуфляжну куртку.

"Зміст танцю був такий: хлопці й дівчата закохані, вони танцювали разом, а потім війна їх розлучає, а вони перемагають війну ось таким чином. Це вони собі так придумали. На репетиції з педагогом-організатором вони були без військової форми", - поділилась Ольга Тимошенко.

Концерт відбувався 4 рази. Директорка школи була присутня на перших двох показах, які цю сценку не включали. Директорка була певна, що все проконтролювала.

"На третьому вони вирішили, нікого не поставивши до відома, одягнути цю форму і показати цю сценку. Вони самі про це розповіли. Сьогодні у нас була зустріч з представником ТЦК, була директорка департаменту освіти Олена Фіданян. Вони висловлювали свою думку, чому вони це зробили. Вони не хотіли нікого образити, якщо мова йде про Збройні Сили України. Але вони не асоціюють ЗСУ з представниками ТЦК", - уточнила Тимошенко.

Вона повідомила, що сьогодні в школі відбулася зустріч з майором Олександром Орєшиним, представником ТЦК, який розповідав, наскільки важлива його робота. Директорка зауважила, що такі зустрічі планують проводити і надалі, "щоб у дітей було поняття, що ТЦК - це теж частина Збройних Сил". Олександр Орєшин наголосив, що не має претензій до учнів і прийшов не для того, щоб їх сварити. Він просив дітей наступного разу бути обачними і радитися з дорослими.

"Цей період, 11 клас - це час бунтарства, вони хочуть про себе заявити. Але якби порадилися з нами, я б знайшла слова, щоб їм пояснити, чому це не можна робити. Але, на жаль, вони вирішили діяти самі. Учні 11 класу ставили цю сценку. В одного з учнів тато на війні зараз", - уточнила Тимошенко.

Вона зазначила, що дітей карати не будуть.

"Вони і так дуже постраждали через все це. Вони дуже переживають, їх учора викликали в поліцію, вони писали там пояснення, і звичайно, цей розголос. Вони дуже перепрошують у всіх і за те, що вони так школу підставили, і перед усіма людьми, яких зачепила ця сценка. Завтра пообіцяли мені записати відео з таким вибаченням. Я зайвий раз боюся їх чіпати або щось питати, тому що я боюсь за їхній стан. Поліція викликала цих двох учнів, які брали безпосередньо участь у номері, до себе у відділок. Оскільки тато на війні, а мама була поза містом, один з учнів ходив з класним керівником. Вона була з ним присутня, поки він писав пояснення. Його там опитували, не допитували - опитувала ювенальна поліція", - додала директорка.

Також вона підтвердила, що педагог-організатор подала заяву на звільнення, "тому що вона не може пережити цю ганьбу і те, що вона так підвела" директорку.