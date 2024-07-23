Важливо пояснити світу, що війна з РФ - це питання міжнародного права, це зрозуміє і Глобальний Південь, - публіцист Рябчук

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На превеликий жаль, велика частина українців протягом попередніх десятиліть інтерналізувала, тобто присвоїла, засвоїла російський погляд на історію, на себе самих. Це принизливий погляд, тобто звідси є велике почуття самозневаги, ми це могли спостерігати теж протягом багатьох років, але розмежування потрібне. Я думаю, що війна великою мірою є війною за ідентичність і про ідентичність, поправді з російського боку. Вони просто не можуть жити, російська імперська ідентичність не може функціонувати без України", - розповів журналіст.

За словами Рябчука, Україна є ключовою складовою російського "імперіалізму", і без нас ця імперія просто розпадається, утворюючи величезну "Чорну діру"

"Вони мають шанс створити нормальну національну ідентичність, але це політичне рішення, це болісний процес, вони поки що не готові. Вони повинні діставати дуже серйозну поразку, щоб якось переосмислити повністю свою історію, свою ідентичність. Поки що це війна за ідентичність, але це для нас певна пастка, тому що світ, на жаль, цього не розуміє за що воюють росіяни, їм здається це якась загроза НАТО, чи території. Я думаю, тут нам важливо пояснювати принаймні на міжнародній арені, що це насамперед питання принципу, міжнародних угод, договорів, кордонів, міжнародного права - це є основне. Це найлегше пояснити в цілому світі, зокрема і в тому ж Глобальному Півдню, який нас взагалі не хоче чути й розуміти, дивиться традиційно на Москву. А міжнародне право і до них доходить, тому що вони теж мають кордони, які є вразливими, вони теж мають постколоніальну проблематику і тут, звичайно, ми маємо шанс", - підсумував письменник.