Україна має стати прикладом демократії для світу, - Микола Княжицький

Про це він заявив під час 17-го щорічного Київського безпекового форуму (КБФ), передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Світ повинен нами захоплюватися", - наголосив Княжицький.

За його словами, початкове співчуття міжнародної спільноти до української трагедії після звірств у Бучі з часом зменшилося, а російська пропаганда активно поширює наративи про корумпованість України та її нібито "диктаторську владу".

"А ми маємо навпаки світу показувати, що ми об'єднані, об'єднані перед ворогом, що ми сильні, що ми відкриті, що ми любимо говорити, спілкуватися один з одним, що в нас справедлива судова система, що у нас свобода медіа, що ми боремося проти авторитарних тенденцій у всьому світі. Це є єдиний спосіб дістати підтримку здорової частини світу, яка нам вкрай необхідна, тому що це є злої частини світу дуже багато", - пояснив нардеп.

Він також зазначив, що Україна повинна стати частиною не лише загальноєвропейської, а й загальносвітової системи безпеки.

"Такі країни, як Канада, Австралія, Нова Зеландія, теж відстоюють демократію далеко від України. І вони теж наші природні союзники. Звичайно, було б дуже добре, якби ми були членами Європейського Союзу. Ми працюємо над цим зараз. Але все це знову залежить і від рівня демократії, і від нашої мудрості, і нашої внутрішньої спільної національної сили", - підсумував він.