"Об’єднуємо якомога більше країн, щоб тиск заради миру був дієвим": Зеленський долучився до роботи Joint Expeditionary Force

Про це він повідомив у telegram.

До формату Joint Expeditionary Force входять Велика Британія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція.

"Ми спільно працюємо над тим, щоб досягти припинення вогню – надійного й тривалого, щонайменше на 30 днів. Україна готова", - підкреслив Зеленський.

Також він згадав свою телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 8 травня, з яким мали діалог і європейські союзники Києва. Український лідер наголосив: якщо РФ продовжуватиме затягувати війну - потрібно буде посилювати санкції.

"США і Європа знають, що найбільше бʼє по Росії, що справді тисне на Москву й змушує замислитися про мир і припинення цієї війни. Москва має погодитися на припинення вогню, бо тільки так може розпочатися справжній мир. Ми об’єднуємо якомога більше країн, щоб цей тиск – тиск заради миру – був дієвим", - заявив президент.