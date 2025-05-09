"Об’єднуємо якомога більше країн, щоб тиск заради миру був дієвим": Зеленський долучився до роботи Joint Expeditionary Force
Президент Володимир Зеленський 9 травня долучився до роботи європейських країн Joint Expeditionary Force, аби досягти тривалого й надійного припинення вогню в Україні
Про це він повідомив у telegram.
До формату Joint Expeditionary Force входять Велика Британія, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція.
"Ми спільно працюємо над тим, щоб досягти припинення вогню – надійного й тривалого, щонайменше на 30 днів. Україна готова", - підкреслив Зеленський.
Також він згадав свою телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом 8 травня, з яким мали діалог і європейські союзники Києва. Український лідер наголосив: якщо РФ продовжуватиме затягувати війну - потрібно буде посилювати санкції.
"США і Європа знають, що найбільше бʼє по Росії, що справді тисне на Москву й змушує замислитися про мир і припинення цієї війни. Москва має погодитися на припинення вогню, бо тільки так може розпочатися справжній мир. Ми об’єднуємо якомога більше країн, щоб цей тиск – тиск заради миру – був дієвим", - заявив президент.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 8 травня закликав Росію та Україну до повного безумовного припинення вогню, та пригрозив новими санкціями у разі порушення перемирʼя.
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